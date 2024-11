Cosenza, attesa sul caso Mirabelli: depositata altra documentazione in Procura

- Advertisement -

COSENZA – Si chiede verità per la morte di Iliaria Mirabelli: l’appello – ormai da tre mesi – non arriva solo dalla famiglia ma da tutta la cittadinanza di Cosenza che pretende si faccia chiarezza su molti aspetti torbidi e poco chiari del presunto incidente stradale in cui morì la giovane 38enne di Cosenza mentre si trovava in auto con il fidanzato, Mario Molinari, a Lorica il 25 agosto scorso. Al momento, Molinari, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Cosenza con l’accusa di omicidio stradale in seguito alla morte di Ilaria Mirabelli, dopo la denuncia querela dei familiari.

L’avvocato Guido Siciliano, legale della famiglia Mirabelli riferisce alla nostra redazione di “aver depositato ulteriore documentazione al fine di dare una spinta ai consulenti della Procura di Cosenza che per fine novembre avrebbero dovuto depositare. Con questo deposito di documentazione speriamo di dargli un input, una spinta che accelleri la consegna degli elaborati”.