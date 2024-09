Cosenza aderisce al progetto ‘10.000 nuovi alberi’, De Cicco: “A breve 120 piante in città”

COSENZA – Anche Cosenza, come altri Comuni della provincia di Cosenza, ha aderito al progetto di Legambiente ‘10.000 nuovi alberi’. Il settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Cosenza ha inoltrato la richiesta all’azienda Calabria Verde per la fornitura e la piantumazione di 120 nuovi alberi di varie specie in città. La proposta di adesione al progetto di Legambiente Serre Cosentine è partita dall’assessore alla manutenzione, Francesco De Cicco, insieme al dirigente del settore all’Ambiente Gianni Ramundo. “Pianteremo 120 alberi nelle zone in cui verde scarseggia i lì dove l’albero versa in condizioni di pericolosità o dove l’albero è morto”, dichiara De Cicco.

’10mila nuovi alberi’: hanno già aderito 35 comuni cosentini

L’iniziativa, promossa dal circolo “Serre Cosentine” di Legambiente, si pone l’obiettivo di piantare, a dimora, ben 10mila nuovi alberi in due anni. Ad oggi, sono oltre 35 i Comuni della Provincia di Cosenza che hanno aderito al progetto, oltre a numerose associazioni tra cui anche la città di Paola.