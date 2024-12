Consiglio comunale Cosenza, si discuterà anche il caso dell’acqua maleodorante in via Martorelli e via Lanzino

- Advertisement -

COSENZA – La massima assemblea di Palazzo dei Bruzi, sarà chiamata a discutere, nella sala delle adunanze, 10 punti all’ordine del giorno. In primis l’interrogazione urgente con risposta orale ex art 29, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, sulle infiltrazioni registrate nell’acqua potabile nelle zone di via Martorelli e via Lanzino.

Si tratta dell’interrogazione della quale, all’inizio della seduta del 6 novembre scorso, il Presidente del Consiglio comunale Mazzuca aveva dato lettura e che riguardava la situazione venutasi a creare in via Martorelli e in via Lanzino, a seguito della fuoriuscita di acqua di colore alterato e maleodorante in luogo di quella normalmente potabile, segnalata dai cittadini residenti in quelle zone. I consiglieri interroganti hanno chiesto di conoscere quali misure sono state adottate per far fronte all’emergenza determinatasi.

Altri punti in discussione

All’ordine del giorno anche le ratifiche di due variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del D.Lgs n, 267/200): la prima approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 04/10/2024 e la seconda approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 04/10/2024.

Inoltre, il civico consesso sarà chiamato ad approvare il Regolamento del Sistema Idrico Integrato e dei relativi allegati e, ancora, a rinnovare la convenzione per la gestione in forma associata dei servizi sociali tra i comuni dell’ambito territoriale numero 1 di Cosenza e ad approvare l’addendum per la gestione dei servizi educativi.

Altri punti all’ordine del giorno del Consiglio di martedì 3 dicembre sono:

– l’approvazione dello schema di convenzione per il potenziamento dei servizi sociali comunali, di cui all’art.1, comma 797 e seguenti, della Legge 30 dicembre 202 n. 178 (Legge di bilancio 2021);

– la modifica n. 2 del Programma triennale dei beni e dei servizi 2024/2016 di importo stimato pari a euro 140.000,00, adottato con DGC n.38 del 21/03/2024;

– l’approvazione dei regolamenti degli organi dell’Ambito territoriale dell’Area urbana di Cosenza, Rende e Castrolibero per la gestione associata delle funzioni tecniche e amministrative in materia di trasporto pubblico locale;

– la Modifica al Regolamento per l’applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 6/2021 e, infine, la modifica del Regolamento per l’arredo urbano e il decoro della città di Cosenza, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2023. L’eventuale seconda convocazione è fissata per mercoledì 4 dicembre alle ore 16.00.