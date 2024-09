Congresso Nazionale di terapia medica, Caruso: “realizziamo un Centro di riabilitazione solidale”

COSENZA – “Un Centro di riabilitazione solidale, capace di sostenere l’attività fisica e fisioterapica di quanti rinunciano a farla per disagio economico”. E’ questa la proposta autenticamente rifomista e lungimirante che il sindaco Franz Caruso ha portato al 67° Congresso Nazionale di “terapia medica, chirurgica ed esercizio fisico: i limiti del corpo”, organizzato dai dottori Biagio Amato e Giovanni De Vico in collaborazione con la SIGM (Società italiana di Ginnastica Medica, medicina fisica, Scienze Motorie e riabilitative) e presieduto da Massimo Misiti, che ha fatto registrare la presenza di una vasta e qualificata rappresentanza medica.

Franz Caruso, rivolgendosi proprio al dottore Misiti ha affermato: “In questa sede illustre, nell’affrontare le problematiche ortopediche, in relazione all’attività fisica ed alla ginnastica medica, è stata data giusta importanza all’individuo, grazie anche alla sensibilità di Biagio Amato e Giovanni De Vico che già fanno tanto nel loro centro riabilitativo e fisioterapico. Ora Massimo tocca a noi, io credo, pensare alla persona, a coloro i quali hanno meno possibilità di altri di poter comunque accedere ad una giusta assistenza in questo campo. L’obiettivo è quello di offrire una equa possibilità di cura e di benessere a tutti. Per cui, con riferimento anche alla tua importante esperienza di parlamentare e per il ruolo politico che tuttora ricopri, mettiamoci insieme per realizzare una struttura che possa garantire assistenza e cure fisioterapiche adeguate, a chi ne ha bisogno ma soffre di un disagio economico.

Ed, infatti, non sempre una struttura pubblica può dare risposte esaustive e nel tempo, nonostante la straordinaria professionalità medica ed infermieristica presente a Cosenza ed in Calabria. Attraverso questa straordinaria professionalità, però, e come rappresentanti politici ed istituzionali, nel mio ruolo di Sindaco, in particolare, che non ha competenze in materia sanitaria ma che ha la responsabilità della salute pubblica, possiamo e dobbiamo cogliere questa sfida all’interno, peraltro, di un territorio e di una città che sa guardare ed andare oltre”.

Il sindaco Franz Caruso ha quindi portato la propria esperienza di paziente “ancora dolorante” per un’ernia del disco che si è ripresentata proprio perché ha smesso di fare attività fisica. “Come paziente – ha sostenuto – mi sono ritrovato in pieno in quanto è stato detto ed affermato questa sera sull’importanza dell’attività fisica e fisioterapica, sia come cura che come prevenzione alla patologia, per il benessere di corpo e mente. Ecco perché, nel mentre auspico che la Regione Calabria fornisca ai nostri medici e sanitari, tutti di straordinaria levatura, strutture e strumentazioni adeguate alle loro capacità professionali, con Massimo Misiti lavoreremo per la realizzazione del Centro di riabilitazione solidale nella nostra area urbana”.