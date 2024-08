Città unica, Antoniozzi a Franz Caruso su referendum: “ci ripensi, è una scelta politica perdente”

COSENZA – “Al sindaco Franz Caruso dico di ripensarci e di non impugnare il referendum sulla città unica, poichè esso, di per sè, esprime già un no e significherebbe rinnegare ciò che ha inserito nel suo programma e ciò che ha fatto il Pd in Consiglio regionale”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“La risoluzione è stata votata addirittura su proposta del Pd- aggiunge Antoniozzi- che , dal canto suo, deve dire a chiare lettere se è favorevole o contrario: mi pare un gioco dei doppi forni che non fa bene a nessuno. Se era scontato che altri comuni facessero ricorso alla magistratura amministrativa- aggiunge Antoniozzi- sinceramente non mi aspettavo che lo facesse Cosenza, il cui sindaco in campagna elettorale parlò esplicitamente di unica città.

Non sono un giurista e non mi avventuro in conclusioni ma ricordo che il Consiglio dei Ministri non impugnò l’Omnibus – prosegue Antoniozzi- e che l’iter legislativo seguì il dettame costituzionale. Del resto, le ragioni del no si basano sulla paventata esclusione dei consigli comunali dalle decisioni ma credo che nella gerarchia la sovranità democratica abbia preminenza e non a caso faremo un referendum.

Impugnarlo significa già dire di no alla città unica- continua Antoniozzi- e tutto ciò non può non assumere rilevanza politica.

Ho da sempre rispetto personale e amicizia nei confronti di Caruso ma ovviamente ciò non c’entra niente con la politica e credo che la sua scelta sia profondamente sbagliata: mi auguro che ci ripensi e soprattutto chiedo al Partito Democratico di fare chiarezza e di dire da che parte sta: il doppiopesismo non paga”.