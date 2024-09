Castrolibero, al via la rassegna letteraria “Impressioni di Settembre” con l’ex ministro Scotti

CASTROLIBERO (CS) – Sarà l’ex ministro Vincenzo Scotti aprirà la terza edizione della rassegna letteraria “Impressioni di settembre” domani, domenica 15 settembre, a Castrolibero, che prevede 6 appuntamenti e si concluderà il prossimo 2 ottobre. Scotti sarà insieme a Romano Benini con il libro “Sorvegliata Speciale. Le reti della Prima Repubblica”. Un cartellone pensato per aprire uno spazio di riflessione e discussione sui temi della politica, attualità, letteratura e filosofia. Dare cioè l’opportunità al vasto pubblico di confrontarsi su una proposta culturale variegata. In cartellone fino al 2 ottobre prossimo tanti appuntamenti che si svolgeranno a Castrolibero al largo degli Aquiloni.

Venerdì 20 settembre sarà la volta del magistrato Marisa Manzini con il libro “Donne Custodi, donne combattenti” (Rubettino Editore) a cui seguirà martedì 24 settembre la presentazione del libro “Il sistema” con la presenza dell’ex magistrato Luca Palamara. Mercoledì 25 settembre ospite della rassegna il vescovo di Cosenza Bisignano, mons. Giovanni Checchinato con il libro “Omelia per gli invisibili” edito dalla Mondadori.

Per la letteratura , il 30 settembre, Domenico Dara presenterà il suo ultimo lavoro “Liberata” edito dalla Feltrinelli. Si chiuderà con la filosofia il 2 ottobre con il volume “Le idee cadono dal cielo, la Riforma di Giordano Bruno e l’amore di Platone” del filosofo Giuseppe Ferraro.

La rassegna ‘Impressioni di settembre’ per la qualità delle presenze dimostra quanto sia centrale il ruolo della cultura per l’amministrazione comunale” – è quanto afferma Nicoletta Perrotti, assessore alla cultura del comune di Castrolibero. “Siamo soddisfatti- aggiunge- perché abbiamo lavorato alacremente, partecipando a bandi regionali che ci hanno consentito di portare sul territorio le risorse per realizzare progetti importanti come la rassegna di teatro amatoriale e dei professionisti “Chi è di scena” che ha dato voce a tanti artisti e animato la città. Siamo riusciti – sottolinea – a coinvolgere tutte le contrade penso all’iniziativa “La notte crociata” finanziata dal ministero della Cultura. Eventi – conclude – che coinvolgono i cittadini e fanno crescere il territorio”.

“Castrolibero – dice il sindaco Orlandino Greco – diventa laboratorio culturale in cui si affrontano temi alti e in cui si torna a discutere di politica. La cultura la contaminazione del pensiero è da sempre leva di sviluppo per i territori, valore in cui l’amministrazione crede fortemente”.