Carcere di Cosenza: agente ferito e tragedia sfiorata, Loizzo «verificare condizioni di vivibilità»

COSENZA – Dopo la recente aggressione avvenuta tre giorni fa, nella Casa Circondariale di Cosenza ai danni di un agente penitenziario ferito quasi mortalmente da un detenuto psichiatrico in regime di isolamento “è ormai evidente lo stretto legame tra le aggressioni sempre più ricorrenti ai danni di agenti e le carenze strutturali del sistema penitenziario”. In merito a ciò la deputata della Lega Simona Loizzo, aveva più volte manifestato la sua preoccupazione, già all’epoca del precedente mandato di capogruppo della Lega nel Consiglio Regionale della Calabria, e successivamente da deputato, e che l’aveva indotta ad un giro di visite nelle carceri calabresi, rivolto a verificarne le condizioni di vivibilità nell’interesse degli agenti e dei detenuti.

E’ quanto fa sapere in una nota l’Avv. Filomena Falsetta, responsabile dei rapporti del deputato con gli Organi di Sicurezza. “In quella sede, Loizzo aveva chiesto l’immediata adozione di provvedimenti amministrativi e legislativi, facendo emergere con forza il disagio che si vive quotidianamente dentro le mura del carcere, al fine di sensibilizzare il Ministro della Giustizia ad intervenire sulle criticità esistenti. Il deputato aveva altresì evidenziato la condizione dei detenuti con problemi psichiatrici, manifestando la necessità dell’istituzione di servizi specializzati per gli stessi”.

“La parlamentare aveva espresso, ancora, l’irrimandabile esigenza di un’implementazione del personale per sopperire alle carenze di organico che hanno determinato un sovraccarico di lavoro per gli agenti costretti sempre più spesso a rischiare la propria incolumità per evitare che le aggressioni finiscano peggio e, al tempo stesso, per garantire la continuità del servizio dell’istituto penitenziario, nonché l’utilizzo di percorsi formativi rivolti al reinserimento sociale dei detenuti”.

73 nuovi agenti

Simona Loizzo infine, esprime grande soddisfazione per l’invio in Calabria, previsto nei prossimi giorni, di 73 nuovi agenti di polizia penitenziaria (tre dei quali destinati a Cosenza) e rilancia quel grido di ieri, che metta al centro del dibattito politico-istituzionale e dell’opinione pubblica la sicurezza nelle carceri, in modo da porre fine a questa pericolosa spirale di violenza.