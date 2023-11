Bimbo lasciato solo in classe, gli ispettori nella scuola. Indaga anche la Procura

COSENZA – Gli ispettori inviati dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sono arrivati in Calabria ed hanno iniziato l’indagine interna per accertare quanto accaduto e denunciato in una scuola di Rende alcuni giorni dalla mamma di un bimbo di 8 anni che sarebbe stato lasciato solo in una classe dagli altri bambini perché giudicato “iperattivo” con una decisione presa dagli altri genitori. il bambino era stato inserito nella classe da solo due giorni. «Il bambino, aveva spiega la madre in un’intervista «ha pensato che avessero tutti la febbre e non sapeva che l’assenza di massa era una protesta contro di lui, considerato una presenza non gradita».

Sarebbe stata proprio la mamma a capire cose fosse successo «il pomeriggio precedente, durante l’incontro conoscitivo con il corpo docente. Mi ero scontrata con la nuova maestra di matematica che si ostinava a definire mio figlio “disabile e fastidioso”. La dirigente scolastica, così, ha deciso di ridurle le ore in quella classe. Tramite la rappresentante di classe, anch’essa docente, la maestra di matematica ha aizzato i genitori che, sulla chat interna, hanno organizzato il piano. Me l’ha confermato una mamma: ha ammesso che in quella chat è partito l’accordo, seppur senza costrizioni».

La visita degli ispettori e l’indagine della Procura

Tra le persone ascoltate come informate sui fatti ci sono il dirigente scolastico, alcuni docenti e anche diversi genitori degli alunni coinvolti nel fatto. Gli ispettori starebbero vagliando anche alcune anomalie emerse nel sopralluogo all’interno della scuola. E mentre la madre del bambino ha annunciato che cambierà scuola, un filone di indagini è stato aperto anche dalla procura dei minori di Catanzaro per verificare se vi siano dei profili di carattere penale.

Intanto anche la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli è intervenuta sulla vicenda che in poco tempo ha fatto il giro su tutti i media nazionali “ancora una vicenda che fa riflettere: si tratta di Francesco, un bambino lasciato solo dai compagni di classe, a Cosenza. I fatti risalgono a marzo, la madre ha presentato denuncia e sono in corso accertamenti anche da parte del Ministro Valditara. Francesco é iperattivo e da poco era stato inserito in una nuova sezione dove, per protesta dei genitori, tutti i bambini sono rimasti a casa da scuola. Immagino che i fatti verranno presto appurati, ma è necessario trasmettere sentimenti di tolleranza e di inclusione ai bambini, per crescere insieme, anche nelle difficoltà”.