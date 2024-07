Bimbo di 3 anni travolto da un cancello: le condizioni di Santiago restano gravi ma stazionarie

COSENZA – Gravi ma stabili le condizioni del piccolo Santiago, il bambino di 3 anni travolto da un cancello a Guardia Piemontese. Il piccolo ha trascorso la sua seconda notte in terapia intensiva dell’Annunziata di Cosenza, dove è ricoverato da sabato.

Le sue condizioni sono stabili ma comunque molto gravi a causa del forte trauma cranico. Nella notte tra sabato e domenica è stato necessario anche sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. Previsti domani i primi controlli, per capire se l’intervento chirurgico è riuscito a bloccare l’emorragia cranica dovuta al trauma.

Le indagini

La Procura di Paola ha avviato un’indagine sul caso. Secondo quanto è stato ricostruito, per cause in corso di accertamento, il cancello di ferro all’esterno del lido sarebbe crollato travolgendo il piccolo. I genitori del bambino, originari di San Marco Argentano, hanno chiesto attraverso i social di pregare per lui. Tantissimi i messaggi di preghiera e speranza che, in queste ore, i cosentini e non solo stanno manifestando per il piccolo Santiago e la sua famiglia.