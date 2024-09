“AttivaRende in Festa”: due giornate di impegno, democrazia e giustizia sociale

RENDE – “È tempo di impegno“; è il leitmotif delle due giornate di attivaRende in festa: venerdì 27 e sabato 28 settembre, in piazza Unità d’Italia (la scelta del luogo non casuale), l’associazione propone alla città uno spazio di informazione, ascolto, confronto, riflessione e spettacolo.

Due pomeriggi e serate durante le quali, insieme ai cittadini, l’associazione vuole provare a fare festa, valorizzando il lavoro fatto insieme e continuare a essere riferimento in difesa della democrazia e della giustizia sociale. Da qui il motivo guida: è tempo di impegno, quanto mai urgente e improrogabile. Tanti i fronti rispetto ai quali la coscienza democratica non solo non può voltarsi dall’altra parte, ma soprattutto mettersi in gioco, impegnarsi, per arginare le tante derive autoritarie del nostro tempo. È tempo di impegno politico, oggi più che mai, che sappia guardare alle questioni vicine e a quelle più distanti, sempre con la stessa lente e prospettiva democratica, egualitaria.

Due i focus di dibattito politici: lo stato della democrazia a Rende, con la richiesta di andare subito al voto dopo il commissariamento del comune, il primo; la legge Calderoli e il referendum contro l’autonomia differenziata, il secondo.

PROGRAMMA

Venerdì 27, dopo la presentazione della festa a cura di Marina Simonetti e Ettore Morelli, in programma il dibattito dal titolo: “La sovranità appartiene al popolo. Rende torni subito al voto”. Parteciperanno i parlamentari Anna Laura Orrico e Nicola Irto, il segretario regionale di Sinistra italiana Fernando Pignataro, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo. I lavori saranno introdotti da Mimmo Talarico.

Sabato 28, confronto pubblico sulla legge Calderoli, “L’Italia s’è desta. No all’Autonomia differenziata”. Intorno al tavolo ci saranno i sindaci di Catanzaro, Nicola Fiorita, di Cosenza, Franz Caruso; di Corigliano – Rossano, Flavio Stasi; i segretari regionali di CGIL e UIL, Angelo Sposato e Mariaelena Senese, il prof. di diritto regionale dell’Unical, Guerino D’Ignazio. Concluderà l’eurodeputato Pasquale Tridico, capo delegazione del movimento 5 stelle a Bruxelles, nonché Presidente della commissione Fisco dell’UE. L’iniziativa è patrocinata dal gruppo The Left al Parlamento europeo.

Nelle due serate avranno luogo spettacoli teatrali e musicali con la partecipazione di compagnie teatrali del calibro di Rossosimona del regista Lindo Nudo e degli apprezzati musicisti Sasà Calabrese e Salvatore Cauteruccio. Sabato 28 nel primo pomeriggio, la Maga Maghelle con la libreria per ragazzi Juna intratterranno bambini e ragazzi. Nell’area della festa sono previsti spazi per le associazioni culturali e del volontariato, nonché di ristoro e degustazione.