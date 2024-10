A Rende arriva la stand up comedy ‘Mortacci Tour’ del comico Francesco De Carlo

RENDE (CS) – Il comico, conduttore radiofonico e autore televisivo Francesco De Carlo, uno degli stand up comedian più famosi in Italia e all’estero, è pronto a tornare in scena con un nuovo spettacolo, “Mortacci Tour – Storia di Roma per gente allegra”. Unica tappa calabrese – organizzata da Gianluigi Fabiano de “L’Altro Teatro” – il 7 marzo 2025, al Cinema Teatro Garden di Rende.

Sarà uno spettacolo di stand up comedy completamente inedito, tutto incentrato sulla storia di Roma Antica. De Carlo accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo, dalla fondazione della città di Roma alla caduta dell’impero, attraverso una storia di gloria e decadenza, di sfarzo imperiale e aneddoti quotidiani. Più di 1000 anni di grandi uomini e piccole debolezze umane, dalla leggenda di Romolo e Remo alla monarchia dei sette re, dai processi di Cicerone al sexgate tra Cesare e Cleopatra, dalle parole di Seneca alla cancel culture su Nerone.

L’evento organizzato da “L’Altro Teatro”, è cofinanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di distribuzione teatrale” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

“La storia di Roma Antica è la storia del nostro futuro. Quello che sta accadendo a noi è già accaduto agli antichi romani, che hanno affrontato problemi contemporanei – presenta così il suo spettacolo il comico De Carlo – come l’integrazione razziale, la gestione del traffico, la raccolta dei rifiuti e gli scandali sessuali di quegli zozzoni degli imperatori. Hanno sperimentato il populismo, la propaganda, la corruzione. E ancora diritti civili, fake news e bodyshaming. Una civiltà che ha conquistato il mondo ed è crollata in tempi di guerre, pandemie, cambiamento climatico. Perché i Romani non ci hanno lasciato solo il calendario, le strade o le parole che usiamo ancora. Roma è un libro aperto: le pagine saranno un po’ rovinate, ma si sono conservate fino a oggi per mostrarci un passato che non possiamo ignorare, se non vogliamo fare una finaccia”.

Un viaggio raccontato solo con un microfono e il linguaggio diretto della stand up comedy. Perché la storia di Roma è fondamentale e necessaria, oscena e violenta, ma anche molto divertente. Ed è per questo che ce la racconta un comico. “Perché – assicura De Carlo – non c’è niente di più stand up della gloria e della decadenza”.