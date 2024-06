A Cosenza da settembre parte ‘Pedibus’: bimbi a piedi fino a scuola

COSENZA – Dal prossimo mese di settembre, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, la scuola elementare di via Roma “L. P. Pizzuti” attiverà gratuitamente il servizio “Pedibus” per i suoi alunni fino al mese di giugno 2025. Il progetto è stato ideato dalla FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. A darne comunicazione è la consigliera comunale Alessandra Bresciani.

Il Pedibus

Rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni a scuola. L’iniziativa non è nuova e nacque sotto la sindacatura di Salvatore Perugini, grazie all’allora assessore Agostino Conforti che si impegnò per cercare delle soluzione alternative alla mobilità scolastica. Il progetto partì e riscosse un buon successo tra i bambini e i genitori.

Il Pedibus, infatti, è un modo di andare a scuola ecologico e sociale costituito da un gruppo di scolari che si recano tutti insieme, a piedi, nel proprio edificio scolastico. I bambini sono accompagnati da almeno due adulti, un “autista” che li precede e un “controllore” che chiude la fila. Può essere paragonato a un vero e proprio autobus di linea, che parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino (segnalate tramite cartello), rispettando l’orario prefissato.

Perché scegliere il Pedibus?

Perché andando a piedi da casa a scuola insieme a tanti bambini è più piacevole e limita i rumori cittadini. Tra gli obiettivi del progetto c’è, difatti, quello di rendere la città più silenziosa, più rispettosa di tutti, in particolare dei bambini che nel tragitto da casa a scuola possono ascoltare il rumore della natura in città invece dei rombi e dei clacson delle auto. Il traffico diminuirebbe, dunque, e anche l’inquinamento, considerato che dieci macchine in meno fanno la differenza sulla qualità della nostra aria. Andare a piedi non inquina, contrariamente all’automobile che ha un alto consumo di carburante proprio sulle corte distanze.

Non si deve, inoltre, sottovalutare che camminare fa bene alla salute di grandi e piccini. Raggiungere la scuola a piedi contribuirà a migliorare la salute e ad evitare le patologie legate all’inattività (obesità, diabete, problemi cardio-vascolari) e alla sedentarietà tipica dei bambini di oggi. È importante, poi, pensare alla socialità: genitori e studenti di uno stesso Pedibus potranno stringere amicizia e percorrere tratti di strada a piedi in compagnia. Non solo, grazie al sostegno reciproco, il Pedibus permetterà di “alleggerire” il compito delle mamme e dei papà che dovranno accompagnare i figli scuola, dividendo il “peso” con gli altri genitori. Insieme ai loro figli potranno diventare i “controllori” della città e segnalare le criticità che incontreranno sul loro cammino, creando un sistema comunità che in città manca.