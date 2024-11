A Cosenza il progetto “Sorridenti”, trattamenti odontoprotesici gratuiti per chi non può permetterseli

- Advertisement -

COSENZA – Gestioni Innovative Italia (Geii) è orgogliosa di annunciare il lancio del progetto “Sorridenti“, un’iniziativa sociale volta a migliorare la salute orale e il benessere delle persone in condizioni di disagio socio-economico. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’ambulatorio medico “Senza Confini” di Cosenza e con il sostegno dell’associazione Auser, fornirà trattamenti odontoprotesici gratuiti per i cittadini italiani e stranieri che non possono permettersi tali cure.

L’evento di presentazione del progetto si terrà il prossimo 16 novembre alle ore 10:30 presso la sede Auser di Cosenza in via Milelli 10, con la partecipazione di rappresentanti di Geii, Auser e l’ambulatorio “Senza Confini”. Durante l’evento, verranno presentati gli obiettivi del progetto, le modalità di accesso alle cure e i beneficiari previsti.

La mission del progetto

E’ quella di garantire l’accesso a cure dentali essenziali per le persone che vivono in situazioni di vulnerabilità, restituendo loro la dignità e la possibilità di condurre una vita più sana e inclusiva. In questa prima fase del progetto, che durerà fino ad aprile 2025, si prevede la realizzazione di almeno 70 apparecchiature dentali, che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei beneficiari, aiutandoli a superare le difficoltà di masticazione, comunicazione e relazione sociale causate dall’edentulia.

Sergio Aquino, Amministratore Delegato di Geii, ha dichiarato: “Il progetto Sorridenti riflette il nostro impegno verso le politiche ESG, in particolare per quanto riguarda l’impatto sociale. Siamo convinti che le aziende abbiano il dovere di restituire alla comunità parte del loro successo, soprattutto nei momenti di difficoltà. Con ‘Sorridenti’, vogliamo non solo migliorare la salute delle persone, ma anche rafforzare il tessuto sociale, creando opportunità di inclusione e benessere per chi è più in difficoltà.”

Ad oggi, il Sistema Sanitario Nazionale non riconosce il trattamento odontoprotesico come essenziale, lasciando molte persone senza accesso a cure fondamentali per la loro salute. Sorridenti si propone di colmare questa lacuna, offrendo un supporto concreto a coloro che, a causa delle difficoltà economiche, non potrebbero permettersi tali trattamenti. Gestioni Innovative Italia è una realtà nata su impulso di Eni nel 2014, con la mission di gestire gli impianti non presidiati h24 attraverso sistemi contabili e di controllo innovativi. Con il progetto Sorridenti, Geii dimostra la sua attenzione non solo alla gestione efficiente delle risorse, ma anche alla promozione di valori etici e sociali, investendo concretamente nel benessere della comunità.