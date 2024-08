A Cosenza il cinema fuori dagli schemi del “Laterale Film Festival”

COSENZA – Quando il cinema va fuori dai circuiti consueti, ed è visibile in sala; è la scommessa del Laterale Film Festival, giunto all’ottava edizione, che negli anni, ha conquistato la fiducia di cineasti esordienti e affermati e la curiosità del pubblico. “Perché non serve a niente, davvero, che tu ti tieni gli occhi spalancati” è lo slogan, ispirato a un testo di Edoardo Sanguineti, che identifica l’edizione 2024: un invito a socchiudere le palpebre per immaginare nuove possibilità, inedite configurazioni del mondo. Un’esortazione a ricercare le immagini che si celano dall’altra parte degli occhi.

Sono 19 le opere che compongono la Selezione Laterale 2024, 19 sguardi originali provenienti da Austria, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Singapore, Stati Uniti. Impreziosiscono il cartellone i film brevi “Trailer of the film that will never exist: Phony Wars” di Jean-Luc Godard (presentato al festival di Cannes del 2023), “This is how a child becomes a poet” di Céline Sciamma, “The Tomb of Kafka” di Jean-Claude Rousseau e “Shrine” di Robert Todd.

L’esperienza di fruizione non si limiterà alla visione dei cortometraggi selezionati. Prima e dopo le proiezioni, infatti, sarà possibile godere della mostra dal titolo IN ABSENTIA, che prevede l’esposizione di una serie di frammenti testuali ideati dagli scrittori del Nucleo Kubla Khan. Nello specifico, i testi evocano visioni filmiche mai esistite e descrivono in vario modo momenti di cinema solo immaginati: un inedito tentativo di esplorare l’invisibile, in perfetta sintonia con le suggestioni che animano l’ottava edizione del festival. L’ingresso per assistere alle proiezioni è gratuito.

Programma

LO SCHERMO NERO: GIOVEDÌ 29 AGOSTO – ORE 20:30

* Rehearsal for dream, Ian Capillé (Brasile, 2023, 7’)

* The Tomb of Kafka, Jean-Claude Rousseau (Francia, 2022, 14’)

* This is how a child becomes a poet, Céline Sciamma (Francia, 2023, 16’)

* Another Rapid Event, Daniel Murphy (Stati Uniti, 2023, 8’)

* Anima, Joana Patrão (Portogallo, 2024, 4’)

* reliéf Relief, Johannes Gierlinger & Mira Klug (Austria, 2023, 9′)

* We dreamed in places that no longer exist, Giorgos Efthimiou (Grecia, 2024, 5′)

LA PAGINA BIANCA: VENERDÌ 30 AGOSTO – ORE 20:30

* Trailer of the film that will never exist: “Phony Wars”, Jean-Luc Godard (Francia, 2023, 20’)

* É incidente, Alessandra Breviario (Italia, 2024, 7’)

* OilMoonNight, Anna Malina Zemlianski (Germania, 2022, 5’)

* Pasta and Test Score, Stanley Xu (Singapore, 2023, 6′)

* Glistening Seagull, Chae Yu (Corea, 2023, 10’)

* 53, Sofia Borges (Portogallo, 2023, 15′)

LE RIPETIZIONI: SABATO 31 AGOSTO – ORE 20:30

* Shrine, Robert Todd (Stati Uniti, 2018, 19’)

* sunspots, burnt into my heart, Craig Scheihing (Stati Uniti, 2023, 2’)

* Red River Nonsites, John Winn (Stati Uniti, 2023, 10’)

* Resting Place, Brittney Appleby (Canada, 2023, 3’)

* A body outside, Nik Liguori (Stati Uniti, 2022, 4’)

* Dystans, Antoni Orlof (Polonia, 2023, 10′)

* Las memorias perdidas de los árboles, Antonio La Camera (Italia, 2023, 20′)

