A Cosenza “Agrigento 1966, la battaglia del ministro Giacomo Mancini per la tutela del territorio”

COSENZA – Sarà presentato domani il volume “Agrigento 1966, la battaglia del ministro Giacomo Mancini per la tutela del territorio” presso la sede della FGM a Cosenza con inizio alle ore 18. Dialogheranno con l’autrice, l’architetto Giovanni Multari e i giornalisti Francesco Kostner e Filippo Veltri. I lavori saranno introdotti da Pietro Mancini, presidente FGM.

Il 19 luglio 1966 una gigantesca frana si abbatteva su gran parte del centro storico di Agrigento, una zona di grande valore artistico e archeologico adiacente alla Valle dei Templi. Il disastro, che mise per strada migliaia di famiglie e arrecò danni consistenti a numerose abitazioni, era stato senza dubbio annunciato, ma la classe politica del tempo non seppe e non volle trovare soluzioni adeguate.

L’autrice, che insegna Storia contemporanea e Storia dell’Italia repubblicana nel Dipartimento di Studi umanistici dell’Università della Calabria, attingendo anche alla documentazione conservata nell’archivio della Fondazione, racconta come contro la logica perversa, che mirava soltanto ad alimentare i profitti dei costruttori e a proteggere il consenso elettorale del partito di maggioranza, si schierò il ministro dei Lavori pubblici Giacomo Mancini. E testimonia come l’azione svolta da Mancini a favore del varo di una riforma urbanistica, quantomai necessaria eppure fortemente ostacolata e infine irrealizzata, resta a testimonianza di una visione politica coraggiosa, innovativa e lungimirante. L’evento servirà a ricordare quegli anni lontani, ma anche ad evidenziare come la tutela del territorio rappresenti una sfida fondamentale per il presente e il futuro delle nostre comunità.