Inseguito e bloccato sulla A2 nei pressi di Rende. Non si era fermato all’alt

RENDE – Agenti della squadra mobile, coadiuvati da una pattuglia della polizia stradale, hanno fermato un uomo questa mattina al culmine di un inseguimento iniziato in città e concluso lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di una piazzola di sosta, in direzione Nord, a circa un chilometro dallo svincolo di Rende. Secondo quando appreso l’uomo non si sarebbe fermato all’alt dei agenti che stavano effettuando una serie di controlli in centro città, accelerando e fuggendo via. A sirene spiegate ne è nato un inseguimento, anche pericoloso per gli altri automobilisti e le persone, che si è concluso come detto su una piazzola di sosta della A2 dove l’auto è stata bloccata, non senza difficoltà, e l’uomo fermato e poi portato in Questura. Si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.