Tragico incidente tra Cirella e Diamante, sul Tirreno Cosentino: una vittima

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Il violento incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 sulla Strada Statale 18 tirrenica, al km 271,8 , tra Cirella e Diamante, sul tirreno Cosentino. L’incidente ha visto coinvolte due autovetture, una Audi A6 e una Fiat Panda. Il conducente della Fiat Panda è deceduto a seguito dell’impatto.

Sul posto oltre ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Scalea, sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza, ed il personale sanitario del 118 con il supporto dell’elisoccorso. Il personale dell’Anas invece, è al lavoro per ripristinare le normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso. Attualmente il tratto della Statale 18 interessato dal sinistro è chiuso al transito.