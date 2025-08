Sorpassi vietati ad Acquappesa: dal 4 agosto attivo il “Sorpassometro” sulla Statale 18

- Advertisement -

ACQUAPPESA (CS) – L’Amministrazione Comunale di Acquappesa comunica che, a partire da lunedì prossimo, 4 agosto, entrerà ufficialmente in funzione il dispositivo di accertamento automatico dei sorpassi vietati denominato Sorpassometro SV3. Si tratta di uno strumento tecnologico per garantire la sicurezza stradale, controllando il rispetto dei divieti di sorpasso e sanzionando le eventuali infrazioni.

“Uno strumento che reputiamo – fa sapere l’amministrazione comunale – necessario ed indispensabile per garantire l’incolumità degli automobilisti su un tratto della Strada statale 18 in cui, troppo spesso, registriamo manovre azzardate e pericolose, che non possono restare impunite, in quanto espongono, tutti, ad un rischio troppo elevato”.

“L’installazione del Sorpassometro SV3 rappresenta un passo in avanti nell’impiego delle tecnologie per una mobilità sicura, responsabile e sostenibile ed auspichiamo, pertanto, la massima collaborazione, da parte degli automobilisti, nel rispettare le norme di comportamento stradale”.