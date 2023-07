San Lucido, l’insegna del cimitero affissa fuori dal Municipio: «vile atto intimidatorio»

SAN LUCIDO (CS) – Questa mattina è stata rinvenuta, fuori dal Municipio di San Lucido, in provincia di Cosenza, l’insegna del cimitero affissa sull’albero che si trova a pochi metri dall’entrata del comune cosentino. Uno sfregio che, ovviamente, non è passato inosservato all’amministrazione comunale e al sindaco, Cosimo De Tommaso.

“Comunico a tutti che sto per sporgere denuncia contro il vile atto intimidatorio che c’è stato rivolto da parte di ignoti. La mia convinzione – dice il primo cittadino- è che ogni sopruso o atto delinquenziale vada denunciato e combattuto per evitare che si apra una spirale di intolleranza che non appartiene agli abitanti di San Lucido”.