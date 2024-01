Paura nel Cosentino, giovane studentessa colta da malore a scuola: interviene l’elisoccorso

SCALEA (CS) – A Scalea, una giornata scolastica ordinaria è stata improvvisamente scossa da un evento che ha creato molta apprensione. Questa mattina, intorno alle 12:30 circa, una giovane studentessa del liceo scientifico “Pietro Metastasio” è stata colta da un malore improvviso, creando momenti di grande preoccupazione all’interno dell’istituto scolastico. Le condizioni della studentessa hanno richiesto l’intervento di un supporto medico avanzato e rapido, e in questo contesto è entrato in scena l’elisoccorso. Il mezzo di soccorso è atterrato nel piazzale del liceo, e i sanitari hanno fornito le prime cure sanitarie alla giovane che successivamente è stata trasportata è stata trasportata in ospedale.

