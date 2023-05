Si ferma la rincorsa del Cosenza. Il Brescia vince 2 a 1 e agguanta in classifica i rossoblu

BRESCIA – Dopo sei risultati utili consecutivi il Cosenza cade a Brescia e viene raggiunto in classifica proprio dalle rondinelle, che si prendono il match nel secondo tempo grazie a cinque minuti di fuoco nel quale realizzano i due goal vittoria con Adryan e Cistana. Inutile per il Cosenza la rete di D’Orazio a 2′ dalla fine.

Gara dai due volti quella del Cosenza, che gioca un ottimo primo tempo e sfiora il vantaggio con l’occasionissima di Zilli. Nella ripresa in campo c’è un altro Brescia che dopo aver creato un paio di pericoli, e aver rischiato anche con il contropiede sprecato da Nasti, trova i due goal vittoria che risucchiano nuovamente il Cosenza nella zona rossa. Al 55′ Adryan è lesto a girare in rete un cross rasoterra. Cinque minuti dopo Cistana incorna un angolo dalla destra e realizza la rete che spegne le speranze dei rossoblu. A due dalla fine D’Orazio realizza, sempre di testa la rete che ridà un pò di speranze per l’assalto finale. Ma il risultato non cambierà più

Avvio sprint del Cosenza, Zilli che occasione!

Nonostante le tante assenza Primo tempo con un ottimo Cosenza. Linee compatte, aggressione su tutti i palloni, ottima intensità e costruzione della manovra senza nessun timore dell’avversario. E infatti sono proprio gli uomini di Viali a giocare meglio e a creare le migliori occasioni della prima frazione. Prima con una girata di Nasti in apertura poi con Zilli, che dopo aver sparato in curva al termine di una bella incursione in area, al 15′ si divora il vantaggio calciando su Andrenacci a due metri dalla porta, dopo un rimpallo della difesa che gli aveva spalancato la via della rete.

Martino fuori di poco

Il Brescia fatica e non si vede praticamente mai, fatte eccezioni per due conclusioni rasoterra di Labojko e Ayè bloccate senza difficoltà da Micai. Al 34′ il Cosenza si rende ancora minaccioso con Martino che raccoglie un rilancio del portiere rossoblu e prova a sorprendere Andreancci (fuori dai pali) con una conclusione dai 35 metri. Pallone che esce fuori di poco. Il finale di primo tempo non ha più sussulti e si va al riposo sullo zero e zero.

Ripresa, è un altro Brescia

Il secondo tempo di apre con un Brescia decisamente diverso e subito pericoloso. Le rondinelle creano ne guro di 2 minuti tre azioni pericolose. Prima con un diagonale di Bisoli largo, poi con una conclusione dalla distanza di Niemeijer deviata da Micai che al 50′ blocca il colpo di testa di Mangraviti da posizione ravvicinata. Il Cosenza replica al 52′ con un’ottima occasione: lancio di Zilli per Nasti che si invola verso la porta del Brescia e impegna Andrenacci con un diagonale potente.

Girata di Adryan, Brescia goal

La gara si accede e il Brescia al 53′ va ancora al tiro da fuori con Jallow: Micai si distende e respinge. Ma passa un solo minuto e i padroni di casa vanno in vantaggio: pallone scodellato in area dalla destra, Adryan da posizione centrale gira il pallone in rete e batte Micai.

Inzuccata vincente di Cistana

Il Cosenza accusa il colpo e al 60′ capitola nuovamente con il colpo di testa di Cistana che svetta in area tutto solo su un corner dalla destra e insacca nell’angolino. Una mazzata per i rossoblu che provano comunque a non mollare provando a riaprire la gara.ù

Accorcia D’Orazio

Ma per vedere un’occasione bisogna arrivare al 73′ con il colpo di testa di Zilli che impegna centralmente Mangraviti. La partita sembra chiusa ma a 2′ dal termine D‘Orazio colpisce di testa e gira in rete un traversone dalla destra di Delic che Andrenacci riesce solo a sfiorare. Brescia 2 Cosenza 1 con i rossoblu che nei 4 di recupero provano con tutte le forze a trovare il goal del pari.

—————————————————————————————-

BRESCIA CALCIO (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard (90′ Adorni); Bisoli, Labojko (75′ Va de Looi), Bjorkengren; Adryan (56′ Galazzi), Niemeijer (75′ Bianchi); Ayé

Panchina: Lezzerini, Karacic, Adorni, Van de Looi, Galazzi, Bianchi, Scavone, Muca. All: Gastaldello

Allenatore: Daniele Gastaldello

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Vaisanen, D’Orazio; Praszelik (64′ Cortinovis), Voca, Brescianini (74′ Calò); D’Urso (74′ Kornvig); Nasti (74′ Delic); Zilli

Panchina: Lai, Marson, Rispoli, Rigione, Calò, Kornvig, Finotto, Delic, Venturi, Arioli, Prestianni, Cortinovis

Allenatore: William Viali

Arbitro: Signor Marco Piccinini di Forlì

Assistenti: Signori Andrea Zingarelli di Salerno e Domenico Rocca di Catanzaro

IV uomo: Signor Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

SALA VAR: Signori Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo e Gianpiero Miele di Nola

Ammoniti: Bisoli (B)

Espulsi:

Angoli: 3-5

Recupero: 1′ p.t – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio nuvoloso ma mite a Brescia con una temperatura di circa 20 gradi. Presenti poco più di 12mila spettatori, 700 dei quali tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti