Qualificazioni Euro 2025: la nazionale femminile a Cosenza, il 5 aprile al “Marulla” Italia-Olanda

COSENZA – La nazionale italiana di calcio femminile, allenata da Andrea Sonci, disputerà a Cosenza una della sei partite di qualificazione ad Euro 2025. Il cammino delle Azzurre inizierà proprio dallo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, che torna ad ospitare l’Italia dopo 28 anni. Lo scorso ottobre grande successo di pubblico per le tre partite di qualificazione all’Europeo della selezione Under 17 Femminile.

Sarà lo stadio di Cosenza a ospitare la prima partita della Nazionale Femminile nelle qualificazioni a EURO 2025. Il cammino dell’Italia nel Gruppo 1 della Lega A inizierà venerdì 5 aprile (ore 18.15) con i Paesi Bassi e proseguirà martedì 9 (ore 18.15) all’Helsinki Football Stadium con la sfida in casa della Finlandia.

Cosenza torna dopo 28 anni a fare da cornice a una gara delle Azzurre, che nel 1996 superarono 2-1 l’Inghilterra (reti di Carta e Morace) in un match di qualificazione all’Europeo. Il ‘San Vito’, dove hanno giocato anche la Nazionale maschile (1967) e l’Under 21 (1985 e 1988), lo scorso ottobre ha anche ospitato le tre partite del Round 1 di qualificazione all’Europeo Under 17 Femminile della selezione di Jacopo Leandri, che ha conquistato il pass per il turno successivo trascinata dal pubblico presente sugli spalti. Si tratterà del 19° confronto con i Paesi Bassi: i precedenti sono favorevoli all’Italia, che si è imposta in nove occasioni contro le quattro olandesi, vincendo 1-0 in amichevole con rigore di Girelli anche gli ultimi 90’ andati in scena a Ferrara nel giugno del 2021.

Sei dei 12 match disputati con la Finlandia – compresi gli ultimi tre – sono terminati in pareggio. I successi italiani sono cinque, una sola la sconfitta. Due invece le gare disputate a Helsinki: la prima a inizio 2009 contro le padrone di casa, un’amichevole terminata 3-2 in favore delle scandinave, la seconda nell’Europeo dello stesso anno con la Russia, battuta 2-0 (gol di Gabbiadini e Zorri) dalla squadra allenata da Ghedin.

Euro 2025 Il calendario del Gruppo 1 dove c’è l’Italia

Venerdì 5 aprile: ITALIA-Paesi Bassi, Norvegia-Finlandia

Martedì 9 aprile: Finlandia-ITALIA, Paesi Bassi-Norvegia

Venerdì 31 maggio: Paesi Bassi-Finlandia, Norvegia-ITALIA

Martedì 4 giugno: Finlandia-Paesi Bassi, ITALIA-Norvegia

Venerdì 12 luglio: Finlandia-Norvegia, Paesi Bassi-ITALIA

Martedì 16 luglio: ITALIA-Finlandia, Norvegia-Paesi Bassi