Il Cosenza è ancora vivo. I rossoblu battono la Spal in una gara dalle mille emozioni

COSENZA – Come l’acqua nel deserto. Il Cosenza porta a casa un successo monumentale in ottica salvezza, battendo al Marulla la Spal per 1 a 0 al termine di una partita al cardiopalma, dalle mille emozioni e con una serie infinita di occasioni sprecate che hanno lasciato il risultato in bilico fin alla fine. Dopo un primo tempo equilibrato, con Cosenza e Spal a dividersi equamente il numero di occasioni, nella secondo tempo i rossoblu sbloccano il match al 65′ con il piattone di Brescianini che raccoglie una sponda di Zilli fa esplodere il Marulla.

Poi, Florenzi e compagni sprecano una serie infinita di occasioni per il raddoppio lasciando ancora appesa la gara. Il Var annulla il 2 a 0 (fuorigioco di Nasti) in pieno recupero e gli ultimi scampoli di match sono da cardiopalma con Meroni che salva sulla linea e la Spal che rischia di trova il pareggio nell’ultimo diasprato assalto al 97′. Ma il Cosenza regge e porta a casa i tre punti che permettono ai rossoblu di lasciare l’ultimo posto in classifica.

La prima conclusione arriva al 5′ ed è della Spal. Incursione centrale di Murgia che, palla al piede, arriva fino al limite e poi scaglia un sinistro violento che esce di poco alla destra di Micai proteso in tuffo. Il centrocampista emiliano ci riprova al 10′ con un destro velenoso su calcio di punizione che sorvola la trasversale. Il Cosenza replica al 12′ con un colpo di testa di Zilla sventato da Alfonso, ma l’attaccante del Cosenza era in posizione di fuorigioco.

Occasioni per Cosenza e Spal

Dopo un avvio più timoroso i rossoblu iniziano a prendere campo a nel giro di 5 minuti creare un paio di grossi pericoli in area biancazzurra. Ma tra attaccanti che non trovano il giusto e gli interventi provvidenziali dei difensori della Spal, la porta resta inviolata.

Al 28′ nuova grande occasione per il Cosenza: accelerazione sulla destra di Rispoli. Il terzino entra in area e calcia forte e basso al centro dove né Nasti né Zilli riescono ad intervenire sulla sfera che attraversa l’area. Due minuti dopo grande occasione anche per gli ospiti con il colpo di testa di Zanellato, imbeccato da cross di Moncini, termina alto di pochissimo. La partita vive sui continui capovolgimenti di fronte con occasioni da una parte e dell’altra.

Alfonso si supera su Florenzi, traversa di Maistro

Al 34′ Florenzi calcia a botta sicura sul secondo palo ma trova la grande risposta di Alfonso. Dall’altra parte diagonale di Mocini e splendida parata di Micai che respinge di piede. Non c’è un attimo di tregua e sul finale di primo tempo arrivano altre due occasioni, una per parte. La prima al 44′ è del Cosenza con la sventola di Florenzi dal limite deviata in angolo dal tuffo di Alfonso. La seconda al 46′ è della Spal con il destro a giro di Maistro che si stampa sulla traversa a Micai battuto.

La sblocca Brescianini, esplode il Marulla

La ripresa si apre così come si era chiuso il primo tempo. Ad aprire le danze Fiordaliso che colpisce un’altra traversa. Ma questa volta l’azione era viziata da fuorigioco. Il Cosenza risponde con un destro di Rispoli che trova la pronta risposta di Alfonso. Al 65′ i rossoblu sbloccano finalmente la gara. Pallone crossato in area per Zilli. L’attaccante controlla il pallone ed è bravissimo ad appoggiare per l’accorrente Brescianini che scarica un piattone micidiale che si insacca alla destra di Alfonso e fa esplodere il Marulla. La rete deòl vantaggio galvanizza il Cosenza che crea (e fallisce) altre due grandi occasioni. La prima al 69′ con un destro di Florenzi che colpisce l’eterno della rete, la seconda con Finotto che spara sopra la traversa da ottima posizione. La Spal replica con un colpo di testa velenoso del neo entrato, ed ex, La Mantia.

Rossoblu spreconi, quante occasioni!

Il Cosenza prova a colpire anche con Marras, ma il suo destro dal cuore dell’area termina alto. Al 78′ Alfonso devia in angolo una punizione velenosa battuta dalla destra. Poi si supera a 5′ dalla fine respingendo il colpo di testa di Nasti e poi, con il piede, il missile da fuori area di D’Orazio. Al minuto 85′ ancora un’occasione colossale per i rossoblu. Nasti si involta in erra ma si lascia ipnotizzare da Alfosno che respinge anche questa conclusione.

Per il Cosenza vittoria monumentale

Il Cosenza spreca l’impossibile e al 90′ rischia di subire la beffa. Conclusione di Giuseppe Rossi a botta sicura, ma Meroni è strepitoso nel respingere sulla linea a Micai Battuto. In pieno recupero, con la Spal disperatamene in avanti, D’Urso serve in profondità Nasti che questa volta non sbaglia e batte Alfonso. Ma la gioia è effimera visto che il Var annulla il raddoppio per fuorigioco. Negli ultimi minuti la Spal crea un’occasione su corner ma il risultato non cambia e il Cosenza porta a casa i tre punti.

—————————————————————————————-——-——-——-——-

Cosenza (4-3-1-2): Micai; Rispoli, Meroni, Rigione, D’Orazio; Florenzi (75′ Agostinelli), Voca (75′ Vaisanen), Brescianini; Marras (75′ Calò); Zilli (70′ Finotto), Nasti

Panchina: Marson; Calò; Kornvig; D’Urso; Vaisanen; Finotto; Agostinelli; Venturi; Martino; Novello; La Vardera, Cortinovis

Allenatore: William Viali SPAL (4-2-3-1): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello (46′ Dalle Mura), Tripaldelli (46′ Fiordaliso); Murgia, Zanellato; Fetfatzidis, Tunjov, Maistro (70′ Rauti); Moncini (57′ La Mantia)

Panchina: Pomini; Peda; Dalle Mura; Fiordaliso; Almici; La Mantia; Zuculini; Rauti; Rabbi; Rossi; Ayoub; Contiliano

Allenatore: Massimo Oddo Arbitro: Signor Daniele Chiffi di Padova

Assistenti: Signori Marco Bresmes di Bergamo e Alessandro Lo Cicero di Brescia

IV Uomo: Signor Gianluca Grasso di Ariano Irpino

SALA VAR: Signori Paolo Mazzoleni di Bergamo e Matteo Gariglio di Pinerolo Ammoniti: Tripaldelli (S), Meccariello (S), Arena (S), Rispoli (C), Rigione (C), Marras (C)

Espulsi: Angoli: 6-3

Recupero: 3′ p.t.- 6′ s.t. Note: Pomeriggio fresco e piovoso a Cosenza con una temperatura di circa 10 gradi. Terreno del Marulla appesantito dalla pioggia ma in buone condizioni condizioni. Presenti poco più di 4mila spettatori compresi i circa 50 tifosi spallini sistemati nel settore ospiti. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico naufragio avvenuto a Steccato di Cutro. Foto Cosenza Sudtirol a cura di Francesco Donato