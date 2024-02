I 110 anni del Cosenza. L’iniziativa per gli studenti della Provincia nella gara con la Sampdoria

COSENZA – Nuova iniziativa del Cosenza Calcio in occasione della gara contro la Sampdoria, in programma venerdì 23 febbraio, dove si festeggeranno i 110 anni di storia del Club rossoblu. Dopo l’iniziativa di San valentino (attualmente in corso e valida solo per oggi), la società ne promuove una nuova destinata alle scuole dell’intera Provincia.

Curve gratis per gli under 14, scontate tra i 14 e i 18 anni

“Per la gara tra Cosenza e Sampdoria in programma alle ore 20:30 di venerdì 23 febbraio – si legge nella nota della società – gli istituti scolastici potranno aderire all’iniziativa consentendo ai propri iscritti di accedere ai settori Curva Sud Bergamini e Curva Nord Massimo Catena (gratuitamente per gli under 14, al costo promozionale di 7 euro per gli studenti di età compresa tra 14 e 18 anni)”.

“Gli enti dovranno inviare i moduli in formato excel, presenti in basso in allegato, compilati in ogni spazio, indicando il settore prescelto, nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia di nascita, provincia di residenza e i medesimi dati per un accompagnatore, che deve essere indicato per ogni dieci minori presenti nell’elenco.

I moduli in formato excel dovranno essere inoltrati entro e non oltre le ore 19:00 di lunedì 19 febbraio all’indirizzo 110@cosenzacalcio.club, le richieste prevenute successivamente non potranno essere prese in considerazione. I tagliandi a pagamento dovranno essere ritirati presso il botteghino indicato nella mail di risposta. Non sarà possibile emettere tagliandi per chi è in possesso di un abbonamento valido per la stagione in corso”.

Lista-Accrediti-Scuole-Gratuito-Gara-Cosenza-Sampdoria-23-02-24

Lista-Accrediti-Scuole-Pagamento-Gara-Cosenza-Sampdoria-23-02-24