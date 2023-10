Al ‘PalaFerraro’ di Cosenza il Campionato italiano Pesistica under 15. È la prima volta in Calabria

COSENZA – Tutto pronto per il Campionato italiano di Pesistica Under 15. Per la prima volta nella storia la manifestazione sportiva si terrà in Calabria e precisamente a Cosenza presso il Palazzetto dello Sport “PalaFerraro” di Via Popilia dal 3 al 5 novembre. Ciò è stato reso possibile dalla “Kodokan Sport” di Cosenza e dalla tenacia e professionalità del suo presidente Marco Mangiarano (delegato provinciale Fipe), che ha voluto fortemente portare in Calabria una gara così significativa.

Saranno in tutto 120 gli atleti partecipanti al Campionato nazionale, provenienti da tutte le regioni d’Italia, con 6 finalisti per ciascuna delle 20 categorie in gara (10 femminili e 10 maschili). Invitati alla manifestazione sportiva diverse autorità: Franz Caruso, sindaco di Cosenza; Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale; Mimmo Frammartino, presidente Commissione Sport; generale Giuseppe Graziano, consigliere Commissione Sport Regionale; Walter Malacrino, segretario regionale Sport e Salute; Francesca Stancati, delegata provinciale Coni; Massimo Ciglio, dirigente scolastico Istituto comprensivo Via Roma-Spirito Santo; Maria Gabriella Greco, dirigente scolastico Liceo Sportivo di Castrolibero; Pino Abate, onnipresente amico dello Sport. Infine, alle ore 10 di sabato 3 novembre durante la cerimonia di apertura si esibiranno gli studenti della Scuola primaria di via Roma.

Soddisfatto e felice, Mangiarano sottolinea le difficoltà avute nel riuscire a convincere i membri della federazione ad accettare la sua proposta. «Dopo circa 3 anni di insistenti ‘corteggiamenti’, in occasione dei 50 anni dalla nascita della Kodokan, sono riuscito a venire a capo della situazione. Purtroppo la nostra città, a livello logistico, veniva considerata scomoda da raggiungere. Alla fine siamo riusciti a portare questo importante evento nella nostra terra insieme al comitato che ha lavorato per portate in Calabria questo importantissimo evento e al delegato regionale Marco Giovannini. La soddisfazione più grande è stata quando i membri della federazione sono arrivati per effettuare il sopralluogo e sono rimasti colpiti dalla città di Cosenza. Di conseguenza, hanno completamente cambiato opinione accettando senza più dubbi la mia proposta. Mi sto impegnando al massimo, nonostante l’esperienza già fatta con il Judo, per far sì che l’evento venga curato nei minimi particolari».

A partecipare al Campionato nazionale saranno anche le figlie di Mangiarano: Martina Rita e Marica Rita. «È un’enorme soddisfazione vederle competere a livello nazionale. Martina Rita è detentrice del titolo Under 15 nazionale. E la mia secondogenita Marica Rita ha ottenuto la qualificazione. Entrambe gareggeranno nella categoria 55 Kg. Ma non solo. Come Kodokan, abbiamo altri due atleti qualificati: Gaetano La Macchia (102 Kg) e Cristian Spadafora (+102 Kg)». Tra gli altri finalisti ci sarà anche Christian Boer, figlio di Moreno, stella della pesistica alle Olimpiadi di Sidney e Pechino. Christian gareggerà con le Fiamme Oro di Vibo Valentia. Il papà Moreno è allenatore di alta specializzazione che affina l’ottimo lavoro dell’allenatrice Patrizia Parise, mamma di Martina Rita e Marica Rita.