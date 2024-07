Rosa Maria Padovano è il nuovo prefetto di Cosenza. Ciaramella trasferita a Latina

A sinistra Rosa Maria Padovano_a destra Vittoria Ciaramella

COSENZA – La presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso ufficiale l’elenco delle nomine e le movimentazioni per i nuovi Prefetti e le sedi di pertinenza. Rosa Maria Padovano, che ricopre a Rimini la funzione prefetizzia, diventerà il nuovo Prefetto di Cosenza. Vittoria Ciaramella attuale prefetta di Cosenza verrà trasferita a Latina per svolgere le funzioni di Prefetto.

Chi è Rosa Maria Padovano

Laureata in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, la Padovano è originaria di Mola di Bari ed è entrata nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1990. Diversi gli incarichi assunti alle Prefetture di Bari, Lodi e Ancona, approdando successivamente a Taranto e poi a Rimini. A Bari ha assolto anche le funzioni di Capo di Gabinetto. E’ stata Commissario straordinario in molti comuni sciolti a vario titolo in provincia di Bari, Brindisi, Taranto e sub Commissario presso l’Amministrazione provinciale di Bari.