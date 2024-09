Il sindaco Caruso e la sfida per rilanciare Cosenza Vecchia: puntare sulle attività commerciali

COSENZA – “Dobbiamo far alzare le saracinesche chiuse delle botteghe del nostro Centro Storico”. E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso partecipando ieri sera al primo appuntamento del nuovo anno rotariano del Rotary Club Telesio dedicato a Cosenza Vecchia. Il neo presidente Eugenio Rogano, nel mese dell’alfabetizzazione e della comunicazione, ha voluto dedicare una serata all’arte della fotografia ed alla parte antica della città dei Bruzi, presentando alcuni tra i più suggestivi scatti di Celeste Carratta, fotografo appassionato che ne ha immortalato alcuni tra i più suggestivi scorci, dalla Ficuzza alla fontana di Giugno, dalla “vineddra da nive” al ponte dei pignatari. Una carrellata di immagini assai apprezzata dal sindaco Franz Caruso che ha ringraziato il Rotary Club Telesio, il suo Presidente Rogano, e l’artista Carratta per una iniziativa “che – ha detto – contribuisce a veicolare l’immagine bella del nostro Centro Storico, per il quale, in neanche tre anni dal mio insediamento, con il CIS, Agenda Urbana ed i contratti di quartiere, per un finanziamento complessivo pari a circa 120milioni di euro, ne abbiamo segnato la rinascita, riqualificandone una parte importante del patrimonio artistico ed architettonico.

Ne abbiamo, inoltre, marcato la rivitalizzazione con l’Università della Calabria che a San Domenico ha istituito il corso di laurea in scienze infermieristiche, con oltre 600 studenti che circoleranno nelle sue antiche e suggestive vie e vicoli. La sfida, ora, è quella della ripartenza commerciale e produttiva. Per cui, accanto alla nuova Agenda Urbana, che oltre a sostenere l’imprenditoria potrebbe sostenere anche la ristrutturazione di immobili privati qualora avessero come obiettivo attività d’impresa, ho già dato mandato agli uffici preposti di ricercare ogni possibile soluzione per creare una ZES nel centro storico per incentivi mirati e funzionali. Colgo l’occasione, però, per affermare che è necessario anche dare una immagine reale del Centro Storico che è luogo di cultura e di pregio artistico.

Su questo dato di fatto ci ho messo anche la faccia di professionista e di Sindaco con una guida turistica spagnola, che ho incontrato in una delle mie lunghe camminate su Corso Telesio e che mi ha chiesto se poteva passeggiare tranquilla in quei vicoli. Non solo le ho risposto di si ma le ho anche dato il mio numero di cellulare personale per essere chiamato in caso di episodi equivoci che, ovviamente, non ci sono stati. Ecco dunque che anche noi cittadini dobbiamo credere nella nostra città, nel suo tessuto sociale ed economico, investendo in esso per superare vecchi miti e pregiudizi”. A conclusione dell’incontro, al Sindaco Franz Caruso sono state fatte scegliere due foto come dono dell’artista e del Presidente Rogano. La scelta del Primo Cittadino, che ha ringraziato sentitamente, è ricaduta sulla Ficuzza e su una veduta complessiva del Centro Storico.