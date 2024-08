Febbre West Nile, il primo paziente in Calabria è stato isolato a Cosenza

COSENZA – Cresce l’attenzione in Italia per la febbre del West Nile, la malattia provocata dal virus che è trasmesso da uccelli selvatici e zanzare. Il primo caso si è registrato anche in Calabria, nel Cosentino, con il paziente 1, un over 75, isolato a Cosenza il 9 agosto. L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe sviluppato forme neuroinvasive con le manifestazioni classiche dell’epidemia. La Regione Calabria, in questi giorni, ha approvato un piano di sorveglianza per alzare il livello di attenzione sul territorio. Il monitoraggio del virus è iniziato a maggio in Italia e da allora sono stati registrati, complessivamente, 171 casi.

