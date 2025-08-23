Sul Pollino come in Puglia, a Morano Calabro partono i tuor in calessino

- Advertisement -

MORANO CALABRO (CS) – Nell’immaginario collettivo i tuor in calessino riportano alla memoria la Puglia con percorsi organizzati che conducono i turisti, in un’atmosfera quasi di altri tempi, alla scoperta del territorio. Dalla cittadina di Ostuni passando per la sue viuzze, per proseguire anche su Cisternino e Alberobello effettuando anche visite tra masserie e frontoi fino all’entroterra arrivando nella Valle d’Itria.

Un po’ di questa magia è arrivata da poco anche sul Pollino e precisamente in uno dei Borghi più belli d’Italia. A Morano Calabro, infatti, da poco il Comune utilizzando i fondi del Pnrr, ha acquistato un calessino che permette di effettuare tour nel cuore del centro storico.

Un nuovo e affascinante servizio turistico che favorisce l’accesso nel borgo portando i visitatori tra le stradine del paese che viene definito come un presepe vivente facendo conoscere così da vicino gli angoli più belli e suggestivi, anche quelli più nascosti che spesso si “perdono” a chi non conosce il borgo. Un modo allo stesso tempo per dare lavoro ai giovani locali. Un’iniziativa nuova e molto interessante che potrebbe essere ben replicata da altri Comuni del circondario.