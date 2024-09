Scontro tra un mezzo Anas e due auto sulla statale 107 a Camigliatello: un ferito

COSENZA – Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 17.10 sulla statale 107 Silana-Crotonese al km 70, fra i comuni di Camigliatello e San Giovanni in Fiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore per lo scontro tra un mezzo dell’Anas e due autovetture. Nel sinistro è rimasta ferita una persona, trasportata con un’ambulanza del 118 all’ospedale di San Giovanni in Fiore. Sul posto Polizia Stradale e personale Anas per la gestione della viabilità.

Si sono registrati disagi alla circolazione sul tratto interessato.

