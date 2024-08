Rallentamenti su A2 tra Montalto e Tarsia a causa di un restringimento: code ridotte a 4 chilometri

COSENZA – Si sono ridotti a quattro in serata, i chilometri di coda per gli automobilisti in transito sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto cosentino, tra gli svincoli di Montalto e Tarsia. A creare disagi un restringimento di carreggiata di circa 200 metri con transito consentito solo sulla corsia di sorpasso, in prossimità del chilometro 230, che non è stato possibile rimuovere su disposizione dell’autorità giudiziaria. Una condizione di difficoltà per il traffico che persiste da qualche mesi e che si è fortemente accentuata in queste ore di controesodo.

aveva superato anche i 12 chilometri. In previsione delle difficoltà che si sarebbero verificate per l’aumento del volume di mezzi in transito nella giornata contrassegnata dal bollino rosso, infatti, il personale Anas presente sul posto ha attivato un percorso alternativo sulla viabilità provinciale parallela all’autostrada, con uscita a Torano Castello e rientro a Tarsia Sud.

Sul resto del tratto calabrese dell’A2 il transito viene definito regolare ad eccezione di qualche rallentamento in corrispondenza dell’area di Villa San Giovanni per i mezzi provenienti dalla Sicilia. Nella tarda mattinata la coda di autoveicoli diretti a nord. In previsione delle difficoltà che si sarebbero verificate per l’aumento del volume di mezzi in transito nella giornata contrassegnata dal, infatti, il personale Anas presente sul posto ha attivato unparallela all’autostrada, con uscita a Torano Castello e rientro a Tarsia Sud.Sul resto del tratto calabrese dell’A2 il transito viene definito regolare ad eccezione di qualche rallentamento in corrispondenza dell’area di Villa San Giovanni per i mezzi provenienti dalla Sicilia.