TORANO (CS) – Incidente stradale lungo la A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Torano e Tarsia in direzione Sud. L’incidente, avvenuto poco dopo le 18:00, ha visto coinvolte due auto che, per cause in corso di accertamento, hanno impattato in un tratto dove l’asfalto era viscido per la pioggia che sta cadendo a tratti dal primo pomeriggio. A seguito dell’impatto una della due auto, una piccola utilitaria, è finita capovolta sulla carreggiata con il rischio di essere colpita dalle auto che sopraggiungevano. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Soccorse almeno due persone rimaste ferite.

Seguono aggiornamenti