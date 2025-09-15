HomeProvincia

Chiuso l’ufficio postale di Carolei, il sindaco protesta: «cittadini costretti a 15 km di distanza»

Il sindaco scrive a Poste Italiane per sollecitare l'installazione di un container al fine di garantire la continuità dei servizi postali durante i lavori per la riqualificazione degli uffici

CAROLEI (CS) – “In data 11 settembre 2025 ho ricevuto via pec, comunicazione, da parte di Poste Italiane, di chiusura temporanea dell’ufficio postale di Carolei per consentire lavori infrastrutturali del progetto Polis,  con conseguente avviso, per i cittadini di Carolei, di recarsi presso l’ufficio postale di Cosenza 5 sito in Viale Giacomo Mancini nr. 270. Si precisa che l’ufficio postale di Cosenza 5 si trova a circa 15 km da Carolei“. Lo dichiara in una nota il sindaco Francesco Iannucci.

Nell’incontro avuto presso gli uffici comunali con il direttore di filiale, il responsabile dei progetti POLIS di Poste Italiane e con la Dottoressa Caruso di Poste Italiane in data 09 settembre 2025, ho sottolineato la necessità di installare un container per la continuazione del servizio postale per i tre mesi previsti di chiusura e/o di appoggiarsi all’ufficio postale di Domanico che dista circa 1 km. La mia richiesta era giustificata dall’esigenza di tutelare la cittadinanza di Carolei caratterizzata, per la maggioranza, da anziani che avranno difficoltà a raggiungere l’ufficio postale di Cosenza 5 in quanto non è direttamente collegata con Carolei.

Ci sarà bisogno, per gli utenti anziani non automuniti e/o non in condizioni di guidare, di raggiungere l’ufficio postale di Cosenza 5 per il tramite di bus che non sono diretti….c’è bisogno di cambiare per ben 2 volte…….stesso problema per il ritorno. Un’assurdità se si pensa che nel nostro comune, soprattutto nel periodo di pagamento delle pensioni, gli utenti che si recano presso l’ufficio postale sono centinaia ogni giorno con una maggioranza che supera i 70 anni. Come si può pretendere che degli anziani ed invalidi, che hanno bisogno dell’accompagnatore, possono raggiungere, per tre mesi, un ufficio postale ad oltre 15 km di distanza? Vorrei sottolineare che Carolei raggiunge i 3700 abitanti (tanti, a parere dello scrivente, che si costringe a percorrere oltre 15 km per raggiungere l’ufficio postale di Cosenza 5)  e che l’ufficio di Domanico, a soli 1 km, è aperto a giorni alterni e che invece potrebbe essere aperto, per tre mesi, tutti i giorni con più unità.  Non si comprende una simile scelta.

Dopo aver comunicato ai cittadini di Carolei la chiusura temporanea dell’ufficio postale, i social dell’Amministrazione, sono stati inondati di critiche e disagi. Inoltre, nella riunione del 09 settembre 2025, ho sottolineato la necessità di un container in quanto i lavori dovranno per forza superare i tre mesi….ho sottolineato infatti la necessità di mettere in sicurezza lo stesso edificio postale (di proprietà di Poste Italiane)  posto in un’area che è franosa; lo stesso recinto dell’edificio stà crollando (ci sono diverse segnalazioni di cittadini in questo senso, inviate non solo al Comune ma anche a Poste Italiane); ho sottolineato che le radici di alcuni alberi all’interno dell’area dell’edificio, di proprietà di poste, si sono infiltrate nella struttura portante tanto da otturare tutto l’impianto idrico provocando danni notevoli nel bagno; ho sottolineato la presenza di locali, all’interno dell’edificio postale, diventati discarica ed in cui non si può neanche entrare per effettuare un sopralluogo in modo da verificare lesioni alla struttura…..verifica essenziale se si considera che nel giardino della struttura, di proprietà di poste, esistono lesioni (provocate probabilmente da uno smottamento del terreno in pendenza) che sono causa del crollo della recinzione esterna. Ho evidenziato tante criticità che dovrebbero essere prese in considerazioni prima di effettuare i lavori per il centro POLIS.

Tali ultimi lavori, infatti, seppur riqualificando l’ufficio postale ad un centro POLIS, riguardano una diversa disposizione degli spazi e degli arredi e/o una manutenzione dello stabile che non tiene in considerazione la sicurezza dello stesso stabile. I 200.000,00 euro stanziati per i lavori ne sono la prova.
La presente per sollecitare:
1) L’individuazione di un ufficio postale facilmente accessibile dai cittadini di Carolei per lo più ultra 70 anni e/o la necessità di predisporre un container in quanto i lavori, necessariamente, dureranno per oltre 3 mesi;
2) La necessità di rendere l’ufficio postale di Carolei non solo bello e funzionale ma soprattutto sicuro”.

