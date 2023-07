Cariati, a lavoro per ristrutturare il pronto soccorso: «presto anche i medici cubani»

CARIATI (CS) – “A seguito di un colloquio tra Nico Capalbo (Nursind) e il DottorMartino Rizzo ( Direzione Generale Asp Cosenza) pare – scrivono in una nota Le Lampare Bassojoniocosentino – si sia molto vicini alla modifica del Decreto 64. Per il momento sono avviati i lavori di ammodernamento.

La grave carenza dei medici, problematica che è presente in tutto il territorio nazionale e che in Calabria è particolarmente sentita, secondo le dichiarazioni del Dottor Rizzo, verrà colmata con i professionisti cubani impegnati in missione in Regione Calabria.

Queste figure saranno – conclude il comunicato – funzionali sia per colmare la carenza delle ore specialistiche ambulatoriali e sia per ciò che concerne il nuovo assetto previsto dei servizi di emergenza e urgenza”.