Camigliatello, il centro sociale della parrocchia SS. Roberto e Biagio intitolato a Monsignor Nolè

COSENZA – Il 22 Aprile, alle ore 18, prossimo presso la chiesa di SS. Roberto e Biagio di Camigliatello Silano il centro Sociale adiacente sarà intitolato a Mons Francesco Antonio Nolê il compianto vescovo dell’Arcidiocesi di Cosenza -Bisignano. Costruito con le offerte del popolo e all’interessamento di padre Vittorino questa struttura ha accolto nel tempo convegni culturali-sociali; presentazioni di numerose pubblicazioni.

Il parroco attuale don Raffaele ha ritenuto opportuno riprendere la centralità di questa struttura nella vita dei camigliatellsei e farla rivivere facendola vivere a partire da adulti, giovani e ragazzi e per questo motivo dare anche un esempio a tutto questo e cioè ripartire da una figura come quella del vescovo Francesco Antonio Nolê che tanto ha amato la nostra terra, una persona umile che incarnava lo spirito francescano, quello alla quale la nostra parrocchia si rifà da ormai sessant’anni.

Alla cerimonia verrà scoperta una targa offerta dal convegno di cultura Maria Cristina di Savoia della Presila con la presenza della presidente Luigia Granata e dei soci. Seguirà la celebrazione Eucaristica presieduta da Mons Giovanni Checchinato vescovo della Diocesi di Cosenza – Bisignano.

Parteciperà il coro “Regina Caeli” di San Pietro in Guarano, diretto dal maestro Fabrizio Marsico, Inoltre sempre presso il centro sociale sarà anche inaugurata la Sila in Miniatura, una riproduzione di tutti i posti più significativi e suggestivi della nostra Sila. Come la chiesetta di Campo San Lorenzo, il treno a vapore e la chiesa di SS. Roberto e Biagio. Un progetto che sarà sempre in aggiornamento e ampliamento. L’Italia in miniatura è stata fortemente voluta dal parroco di Camigliatello, Raffaele Di Donna, ed è stato realizzata dall’artista Francesca Altimari.