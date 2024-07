Autovelox sequestrati, la Polstrada di Cosenza: «ecco perché sono irregolari»

COSENZA – “Il prototipo depositato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è risultato differente dalla versione modificata che la società ha fornito, in un secondo momento, ai Comuni. Da qui il provvedimento. Al momento gli autovelox T-exspeed v.2.0 sono stati scollegati”. Lo ha detto all’ANSA Giancarlo Baiano dirigente della Polstrada di Cosenza in relazione al sequestro dei misuratori di velocità attivi in diversi comuni del Cosentino. “Il provvedimento – ha aggiunto Baiano – è stato notificato alla società che fornisce questa tipologia di servizi con questo apparato e ovviamente anche ai comuni che hanno contratto d’uso con società”.

- Pubblicità sky-