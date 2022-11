Forte maltempo in Calabria, nubifragi sullo Jonio. In Sila fitte nevicate

COSENZA – La nuova ondata di maltempo ha raggiunto la Calabria, dove dalla notte si registrano precipitazioni intense e a prevalente carattere di rovescio o temporale, sopratutto sui versanti jonici del cosentino e crotonese, interessati da intensi nubifragi. In queste zone vige un‘allerta arancione diramata dalla protezione civile e valida fino alla mezzanotte (alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole come a Crotone) mentre su tutte le altre aree della regione l’allerta è di colore giallo. A Crotone, oltre alle scuole, è stata disposta anche la chiusura della villa Comunale, dei parchi cittadini e dei cimiteri cittadini per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. Contemporaneamente è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che monitorerà il territorio h 24 con uomini e mezzi. Il Comune di Crotone in una nota “raccomanda massima prudenza e collaborazione ai cittadini”.

Fitte nevicate in Sila. Problemi nelle prime ore della mattina

Rovesci intensi accompagnati anche con venti di burrasca che colpiscono principalmente i versanti orientali. Se in pianura piove in modo intenso, sul Pollino ma sopratutto in Sila nevica abbondantemente sopra il 1.200 metri di quota e localmente anche più in basso. Paesaggi invernali un pò ovunque, da Camigliatello a Lorica dove si sono accumulati diversi cventimetri di coltre bianca. Dopo i rallentamenti di questa mattina, con molte in difficoltà per gli automobilisti, la sitazione sembra tornata sotto controllo e al momento non si registrano disagi alla circolazione con i mezzi spazzaneve dell’Anas al lavoro lungo la Statale 107 Silana Crotonese.