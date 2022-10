Muore investito da un treno sulla linea Sibari – Cosenza

COSENZA – Sono in corso dalle 6 di questa mattina gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito di una persona investita da un treno sulla linea ferroviaria Sibari-Cosenza nel tratto tra Mongrassano e Torano Lattarico. Il traffico ferroviario è stato sospeso fino alla fine dei rilievi. Secondo quanto emerso e per cause ancora da chiarire, una persona sarebbe stata travolta da un treno in transito. Non è chiaro se si tratti di una tragica fatalità o dell’estremo gesto da parte della vittima.

I treni Regionali hanno subito variazioni e ritardi, ed è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Cosenza e Sibari. Trenitalia ha reso noto che:

– I passeggeri in partenza da Sibari possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Paola, dove trovano proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

– I passeggeri in partenza da Paola possono utilizzare il treno FA 8862 in partenza alle ore 10:57 e in arrivo a Roma Termini alle ore 14:24 dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8524 in partenza alle ore 16:50 e in arrivo a Bolzano alle ore 21:48.

– I passeggeri in partenza da Scalea possono utilizzare il treno IC 552 in partenza alle ore 10:30 e in arrivo a Roma Termini alle ore 15:34 dove trovano proseguimento con il treno FR 8524 in partenza alle ore 16:50 e in arrivo a Bolzano alle ore 21:48.

– I passeggeri in partenza da Salerno possono utilizzare il treno R 5578 fino a Napoli Centrale dove trovano proseguimento con il treno:

• FR 9630 in partenza alle ore 10:30 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 13:53, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R 3844 in partenza alle ore 14:10 e in arrivo a Bolzano alle ore 17:30;

• FR 9532 in partenza alle ore 10:40 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 14:33, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R 3846 in partenza alle ore 16:10 e in arrivo a Bolzano alle ore 19:30.

I passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare il treno FR 9532 in partenza alle ore 10:57 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 14:33 dove trovano proseguimento con il treno R 3846 in partenza alle ore 16:10 e in arrivo a Bolzano alle ore 19:30.