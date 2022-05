Corsa a sindaco di Paola, Forza Italia ufficializza la candidatura di Emira Ciodaro

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – Un pomeriggio di animazione e socializzazione per i bambini di Castiglione, quelli ucraini e non solo. E’ una delle tante iniziative che rientrano nel progetto dell’Housing Sociale, dal Centro di Solidarietà “il Delfino” in collaborazione con la “Fondazione con il Sud” che si è svolta nel comune alla porte di Cosenza. Un’attività che è servita a far incontrare e socializzare soprattutto i bimbi castiglionesi con quelli ucraini, fuggiti dalla loro terra a causa della guerra.

“Al momento – ha spiegato il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò – sono in tutto 25 le persone ucraine ospitate, di cui 15 bambini che sono stati già inseriti nelle varie scuole. Un bell’esempio di integrazione, qui si trovano bene e questo non può che farmi enormemente piacere. Questa festa- conclude il primo cittadino – ha avuto proprio lo scopo di presentare questi ragazzi alla nostra comunità che è stata molto solidale in questi mesi”.