Cassano: deltaplano a motore perde quota e si schianta al suolo, due morti

La tragedia a Cassano allo Jonio dove un deltaplano a motore è precipitato schiantandosi al suolo in contrada Murate

CASSANO ALLO IONIO – Un deltaplano a motore con due persone a bordo, è precipitato nel territorio di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Le due persone, che si trovavano a bordo, due sessantenni, sono decedute.

Lo schianto si è verificato nelle campagne tra Cassano Ionio e Francavilla, in contrada Murate, nell’area di Sibari, nei pressi di un’azienda agricola. Sul luogo dell’incidente aereo sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco di Cosenza e dei distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce, ma per i due occupanti del velivolo non c’è stato nulla da fare e sono morti carbonizzati nell’incendio del velivolo.

Secondo quanto ricostruito le due persone, pilota e passeggero, erano partite poco prima dall’aviosuperficie di Sibari dirette a Vercelli, quando si sarebbe presentato forse un problema al motore del mezzo che ha perso quota, ed è precipitato prendendo fuoco. Per loro non c’è stato scampo.

Papasso: “notizia terribile, sono costernato”

Sul luogo dello schianto sono arrivati anche il vicesindaco di Cassano allo Jonio Antonino Mungo e l’assessore Gianluca Falco che sono in costante contatto con il sindaco Gianni Papasso che si trova fuori città e che ha espresso sconcerto per quanto accaduto attraverso il suo profilo Facebook: “Un piccolo aereo da turismo è caduto sul nostro territorio, nei pressi della contrada Murate. Il bilancio dell’incidente è terribile: due morti, si tratterebbe di due piloti di Vercelli. Dalle poche, frammentarie notizie raccolte al momento, pare che i due signori sarebbero atterrati presso l’aviosuperficie Sibari fly la scorsa domenica. Poi si sarebbero spostati presso alcuni amici di Rossano Corigliano. Stamattina la ripartenza. Dopo pochissimo che il piccolo aereo si è alzato in volo, lo schianto ed il conseguente incendio che ha distrutto tutto”.

“È una notizia terribile – conclude il sindaco di Cassano Ionio – che colpisce profondamente ogni coscienza umana. Sono addolorato e costernato. Esprimo il cordoglio dell’intera città di Cassano All’ionio. Alle famiglie ed agli amici delle povere vittime l’affetto, la solidarietà e l’abbraccio del sindaco, di tutta l’amministrazione comunale, di tutti i cittadini di Cassano Sibari”.