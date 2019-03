San Basile pronto alle Giornate di Primavera

Laboratorio tra tradizione ed innovazione nello scenario naturalistico del Pollino

SAN BASILE – Sabato e domenica prossimi il Borgo arbĂ«reshe sarĂ protagonista dell’evento del Fondo Ambiente Italiano delegazione Pollino, che ha scelto la comunitĂ albanese guidata dal sindaco, Vincenzo Tamburi, per l’appuntamento annuale di valorizzazione del territorio. Due giorni per conoscere da vicino le meraviglie ambientali, culturali e spirituali di questo borgo in compagnia dei giovani ciceroni che faranno da guide attente ed appassionate alla scoperta di San Basile. Si parte domani 23 marzo dalle 9.30 con l’accoglienza dei visitatori in piazza Paolo Bellizzi da dove partono le visite guidate in compagnia delle delegazione Fai Pollino al Museo delle Icone, alla Chiesa di San Giovanni Battista e al monastero basiliano. Domenica dalle ore 10 l’apertura dei luoghi della cultura Fai, poi alle 11.30 la passeggiata naturalistica nel Parco del Pollino (con punto di ritrovo presso gli impianti sportivi “S. Boccia”). Il programma domenicale prevede anche nel pomeriggio a partire dalle ore 16 la passeggiata alla scoperta dei “supporti” nel centro storico, prima della chiusura della giornata Fai di Primavera con lo spettacolo in costume e canti tradizionali arbĂ«reshe. Uno scrigno di incomparabile bellezza immerso nello scenario naturale del Parco Nazionale del Pollino, San Basile è una di quelle comunitĂ arbĂ«reshe che piĂą si distingue nel panorama regionale. Per due giorni sarĂ la casa del Fai, Fondo Ambiente Italiano, che l’ha scelta per le Giornate di Primavera.