Trebisacce, sanità: un nuovo Pronto Soccorso per i cittadini

Attivato un nuovo Respiratore Portatile per Ambulanze, di supporto per i pazienti critici intubati, un secondo defibrillatore già attivo, 5 unità di personale infermieristico in servizio presso la struttura di Trebisacce, un ausiliario e un medico di Medicina d’Urgenza

TREBISACCE (CS) – E’ in corso un integrazione della dotazione strumentale con nuovi strumenti e personale, giĂ forniti nelle ultime settimane e a disposizione dell’Ospedale di Trebisacce e del suo Pronto Soccorso, al quale potenziamento si sta lavorando senza sosta. A darne notizie è l’Assessore alla SanitĂ del Comune di Trebisacce Pino Campanella che ha dichiarato: “ Con il dottore Laviola, incaricato dal Direttore Generale per la riapertura dell’ Ospedale, si sta lavorando alacremente per aumentare l’efficienza del Pronto Soccorso dell’ospedale di Trebisacce e dei servizi ad esso collegati. Dopo la delibera del Direttore generale, quale atto ufficiale di riattivazione dell’ospedale di Trebisacce, nelle scorse settimane è stato attivato un nuovo Respiratore Portatile per Ambulanze, che sarĂ di grande supporto per i pazienti critici intubati e renderĂ piĂą agevole il trasposto degli stessi, grazie a questo sistema di respirazione meccanica.

Sempre il Pronto Soccorso invece è stato potenziato con un secondo defibrillatore già attivo, ed altre dotazioni strumentali e miglioramenti strutturali che lo rendono adeguato ai requisiti richiesti. Sotto il profilo del personale, lo stesso è stato incremento di 5 unità di personale infermieristico in servizio presso la struttura di Trebisacce, un ausiliario e un medico di Medicina d’Urgenza. Una unità  di personale infermieristico è stata integrata anche al laboratorio di analisi, che però necessita di una figura dirigenziale per il pensionamento del attuale responsabile. Il tutto nell’attesa che a breve siano consegnati i lavori del reparto di Medicina. Un lavoro costante che finalmente sta portando a risultati concreti, dopo mesi di stallo, segnando dei grossi passi in avanti in direzione del potenziamento e della completa riapertura, ma che ancora deve proseguire e proseguirà nel prossimi mesi”.

Il sindaco Franco Mundo, in riferimento a ciò ha dichiarato: “Tutti i risultati che stiamo conseguendo sono il frutto di un continuo confronto e dialogo tra l’amministrazione comunale e il Direttore Sanitario, che ha supportato la nostra battaglia nella prospettiva di una completa riorganizzazione del Pronto Soccorso, nell’attesa di avviare il reparto di medicina. Non ci arrenderemo finché non ci vedremo riconosciuto ciò che per diritto ci tocca, cioè un ospedale funzionale così come il nostro territorio merita”.