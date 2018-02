Ritrovato cadavere in una scarpata nei pressi della statale 107 a Paola

Il corpo dell’uomo è stato individuato in un dirupo dopo una segnalazione lanciata dai familiari

PAOLA (CS) – Cadavere in una scarpata a Paola. Un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalitĂ , è stato ritrovato privo di vita in un dirupo. Ad individuare il corpo pare siano stati i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto dopo l’allerta lanciato dai carabinieri della compagnia di Paola. I militari a loro volta sembrerebbe fossero stati avvisati dai familiari dell’uomo preoccupati per i segnali di squilibrio che aveva mostrato nelle ultime ore che lasciavano intendere che stesse per compiere l’estremo gesto. Sul decesso però, ad ora, gli investigatori in attesa dell’arrivo del medico legale ipotizzano infatti possa trattarsi verosimilmente di un suicidio. La salma sarĂ recuperata dal burrone dopo i rilievi del caso. La morte potrebbe essere avvenuta, intorno alle 17.00, dopo che l’uomo, un sessantenne di Amantea, è precipitato da un viadotto in localitĂ Â Crocetta a Paola tra i tornanti della statale 107. Sul posto anche il personale dell’Anas che sta provvedendo a disciplinare il traffico.