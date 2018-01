Incidente ferroviario nella galleria Santomarco, c’è un terzo indagato

Sale a tre il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Paola.



PAOLA (CS) – C’è un terzo ferroviere indagato dalla Procura di Paola per l’incidente ferroviario avvenuto nella galleria Santomarco il 6 dicembre scorso. Si tratta di un addetto alla sicurezza di Paola iscritto nel registro degli indagati insieme ad un dirigente di RFI e al macchinista. Tutti e tre sono indagati per disastro colposo e per avere omesso i controlli sul tratto ferroviario. Ieri intanto alla Procura di Paola sono stati nominati due super consulenti che dovranno ora occuparsi delle analisi sulla scatola nera e della relazione tecnica delle condizioni della galleria Santomarco, che lo ricordiamo da quel giorno è ancora chiusa, con notevoli ripercussioni su viaggiatori e pendolari. A causare lo sviamento della locomotiva sarebbero state infatti, le pessime condizioni delle rotaie e della galleria ed i binari della tratta Cosenza-Paola presenterebbero danni diffusi dovuti alla ossidazione. Inoltre la galleria presenterebbe numerose infiltrazioni d’acqua.