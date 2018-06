Visite guidate in provincia di Cosenza alla scoperta della Cicogna bianca

Al via Sabato 16 giugno la 7^ edizione del Cicogna Day della LIPU in Calabria

RENDE (CS) – Sabato 16 Giugno ritorna in Calabria la 7^ edizione del Cicogna day, un evento unico ed originale per diffondere la conoscenza di una delle specie di uccelli più note al grande pubblico: la Cicogna bianca. I volontari della LIPU accompagneranno i partecipanti ad osservare da vicino, senza disturbare, la nidificazione di questa specie. Uno spettacolo raro e straordinario che mescola emozione e scienza, passione e conoscenza orale sullo sfondo di simbologie dalle origini antichissime.

Inoltre i volontari LIPU daranno informazioni sulla biologia della specie, sul monitoraggio dei singoli nidi attualmente in corso e spiegheranno il progetto “Cicogna bianca Calabria” nato nel 2003 con l’obiettivo di favorire la nidificazione e il ritorno e della cicogna bianca in Calabria. Secondo l’ultimo censimento svolto in 44 paesi, la cicogna bianca è in forte aumento anche in Europa, con oltre 250mila coppie nidificanti nel 2014. Sono circa 300 le coppie nidificanti in Italia mentre la Calabria con 22 coppie nidificanti rappresenta il 7% della popolazione italiana.

Un incremento che in Calabria è avvenuto quasi esclusivamente grazie alle piattaforme nido artificiali installate sui pali e tralicci dell’Enel. Un vero e proprio successo che certifica l’utilità di queste strutture e la validità del progetto messo in campo dalla sezione rendese della LIPU. Per osservare le cicogne ai nidi la LIPU di Rende ha selezionato alcuni siti riproduttivi tra la Valle del Crati e la Piana di Sibari. Le visite guidate si svolgeranno con l’ausilio di attrezzature ottiche per l’osservazione al nido e per i partecipanti sarà consigliato di indossare un abbigliamento adeguato ad un uscita di birdwatching.

Sarà l’occasione per vivere una esperienza entusiasmante: vedere le cicogne alle prese con la cura del loro nido e dei loro pulcini, un fenomeno di dedizione, affetto, attaccamento tra i più affascinanti che ci siano in natura. La partecipazione è gratuita ed è particolarmente gradita la prenotazione e la presenza di bambini. A fine giornata i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione a ricordo di questo particolarissimo evento e per altre informazioni è possibile visitare la pagina facebook della LIPU di Rende.

Inoltre sarà anche possibile adottare virtualmente un piccolo di cicogna bianca, una sorta di adozione a distanza, dove chiunque, singoli cittadini, famiglie, scolaresche, associazioni, con una minima donazione possono adottare uno dei piccoli nati dalle 22 coppie di cicogna attualmente nidificanti in Calabria. I “genitori adottivi” riceveranno un attestato di adozione con il proprio nome e cognome e la posizione georeferenziata del nido scelto.

Il certificato comprenderà anche un poster tutto colore che ritrae un esemplare di Cicogna bianca nel suo ambiente naturale, materiale informativo sulla specie, la tessera di socio sostenitore della LIPU per un anno, la rivista trimestrale “Ali” e l’adesivo dell’Associazione. L’aggiornamento sarà costante e saranno fornite informazioni sull’andamento della nidificazione, sul numero di nati e giovani involati. Per avere informazioni utili per partecipare di seguito il programma completo.

USCITA VALLE DEL CRATI (TARSIA-BISIGNANO)

Punto di ritrovo sabato 16 giugno 2018 alle 16.30 uscita A3 Cosenza nord (Centro Commerciale Marconi)..Dalle 17.00 alle 20.00 visita guidata ai siti di nidificazione in Valle Crati. Per informazioni: Giorgio Berardi Tel. 324.7764516, Roberto Santopaolo Tel. 348.7066531, Giuseppe Intrieri Tel. 334.9254595

USCITA PIANA DI SIBARI (CASSANO ALLO JONIO)

Punto di ritrovo sabato 16 giugno 2018 alle 9.00 presso l’Hotel Magna Graecia. Dalle 9.00 alle 12.00 visita guidata ai siti di nidificazione nella Piana di Sibari. Per informazioni: Katharina Werner Tel. 334.3100971, Salvatore Golia Tel. 340.2625519, Mariangela De Vita Tel. 345.4537986