Relazioni sentimentali: Selvaggia Lucarelli a Cosenza con i suoi “Casi umani”

“Uomini che servivano a dimenticare, ma che hanno peggiorato le cose”. Domani al chiostro di San Domenico dibattito con la giornalista che divulga consigli: “se li conosci li eviti”

COSENZA – Domani venerdì 14 dicembre alle 16:00, nel BoCs Art Museum del complesso monumentale di San Domenico, a Cosenza, Selvaggia Lucarelli blogger, influencer e giornalista del Fatto Quotidiano presenterĂ insieme alla parlamentare e vicesindaco della cittĂ dei Bruzi Iole Santelli, il suo ultimo libro edito da Rizzoli “Casi umani”. Un ironico pamphlet di vita vissuta attorno a relazioni sentimentali con uomini che, appunto, sono annoverabili in quei “casi umani” che: ‘se li conosci li eviti’.

Il libro autoironico descrive una serie di figure che ha frequentato l’autrice e che hanno lasciato un’impronta tragicomica nel suo percorso sentimentale. I ritratti risultano spietati e inquietanti allo stesso tempo e trovano concordi una nutrita platea femminile. L’appuntamento è organizzato dalla libreria Mondadori di Cosenza con la collaborazione del Comune di Cosenza che ha messo a disposizione la location.

I CASI UMANI DELLA LUCARELLI

Durante le presentazioni in giro per l’Italia ha raccontato con la sua penna affilata il suo passato, con una rassegna di ‘casi umani’. Nel libro sono presenti esempi molteplici che vanno dal tirchio che vuole risparmiare anche sul funerale del padre, l’uomo bellissimissimo che però non fa niente con le donne se non guardare, l’Influencer che pretende di scroccare una cena in un ristorante pluristellato perchè posta le foto dei piatti sul suo profilo instagram, il maniaco dell’ordine e della pulizia, l’uomo incontrato su tinder e il collega di lavoro, l’apatico ed infine l’egocentrico che sparisce di punto in bianco senza un perchè. Tutto ciò per lanciare il messaggio che tutto sommato saper ridere di quello che ci accade sia la formula vincente.