Cosenza, derattizzazione e disinfestazione: interessata la zona sud e il centro storico

I nuovi interventi sono previsti nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno. Sarà interessata la zona Sud della città . Ecco le zone e le vie interessate

COSENZA – Proseguono in cittĂ gli interventi finalizzati alla derattizzazione e disinfestazione. Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno saranno attuati nuovi interventi che riguarderanno questa volta tutta la zona sud della cittĂ di Cosenza. Pertanto si raccomanda ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre.

Le vie e le zone interessate dall’intervento

– Centro storico

– Via Lungo Busento Tripoli

– Via Sertorio Quattromani

– Via Milelli

– Via Rivocati

– Corso Umberto

– Piazza dei Bruzi

– Piazza Riforma

– Via Antonio Monaco

– Via Franco Corsonello

– Piazza Amendola

– Va Asmara

– Via Oberdan

Dopo il 29 giugno saranno effettuati nuovi interventi in centro cittĂ e nelle altre zone di Cosenza come Via Popilia, Via Panebianco, Via Degli Stadi e quartiere San Vito, Serra Spiga, Via Roma, Via della Repubblica, Guarassano, Donnici, S. Ippolito…