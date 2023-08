Muore per salvare due ragazze che rischiavano di annegare

LATINA – È morto da eroe Franco Gatto, conosciuto anche come Celestino, 59 anni, che ha perso la vita per salvare due ragazze che rischiavano di annegare sul lungomare di Latina, poco lontano da Rio Martino. E’ accaduto ieri pomeriggio.

Gatto, di origine calabrese, si trovava in spiaggia con la moglie quando ha nottato le due giovani in difficoltà nel rientrare a riva a causa della forte corrente. Così ha deciso di tuffarsi ma secondo quanto si è appreso, una volta in acqua, ha accusato un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo. I soccorritori hanno provato ad eseguire il massaggio cardiaco, e nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Franco Gatto, residente a Latina, lavorava come elettricista e lascia una moglie e due figli.

Foto news-24.it