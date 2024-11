Italo ricerca e seleziona 20 Hostess & Steward a bordo dei treni. Basta il diploma

- Advertisement -

COSENZA – Opportunità di lavoro sui treni. Italo, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, ed il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, ricerca nuovo personale: 20 Hostess e Steward a bordo per le sedi di Napoli, Roma e Milano da assumere con contratto full time. Rappresentano il biglietto da visita per Italo e sono figure chiave per il benvenuto, il servizio e il comfort dei viaggiatori. Professionalità, empatia e attenzione al servizio sono elementi distintivi del personale di bordo di italo. Il superamento della selezione prevedrà la partecipazione ad un corso di formazione di circa tre settimane, il cui superamento è necessario per l’inserimento al ruolo tramite contratto di Somministrazione.

Italo, le attività a bordo:

rappresentare nello stile e nei comportamenti il Brand e i Valori Italo

gestire il servizio di catering a bordo treno

curare il decoro e riordino degli ambienti

offrire assistenza ed instaurano un rapporto di fiducia con i clienti

fornire informazione e supporto ai clienti

supportare il/la Train Manager nelle attività operative.

Requisiti e competenze:

Titolo di studio: Diploma/ Laurea

Esperienza Lavorativa: > 2 anni (preferenziale)

Settore lavorativo: Turismo, Trasporto, Servizi alla persona (preferenziale)

Esperienze all’estero: preferenziali

Ottima conoscenza della lingua inglese (Liv. B2)

Pregressa esperienza a contatto con il cliente / servizio alla persona

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Disponibilità a lavorare in una delle seguenti sedi: Milano, Roma e Napoli

Soft Skills:

Sorriso ed empatia relazionale

Orgoglio nel servizio e attenzione all’ordine

Buone capacità comunicative

Problem solving operativo

Autonomia e dinamismo

Clicca qui

e candidati per il distretto di Milano.

Clicca qui e candidati per il distretto di Roma.

Clicca qui e candidati per il distretto di Napoli.