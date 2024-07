In arrivo screening oncologici per polmone e prostata: utili a scoprire un tumore in stadio iniziale

ROMA – Non solo seno, colon e cervice uterina: in futuro gli screening oncologici saranno estesi anche al tumore del polmone e della prostata, oggi considerati tra i big killer, nella popolazione a rischio. Se per il primo è stato già avviato uno studio sperimentale dedicato ai forti fumatori, per il secondo è la Comunità Europea a raccomandare l’adozione di indagini diagnostiche attraverso analisi dell’antigene prostatico specifico (PSA) negli uomini fino a 70 anni. Di strategie per la diagnosi precoce dei tumori si è parlato durante il Congresso Nazionale della SIRM, la Società Italiana di Radiologia Medica, che ha riunito a Milano nei giorni scorsi circa 8mila specialisti.

Tac per il tumore ai polmoni

«Il tumore del polmone rappresenta la terza neoplasia più frequente in Italia, il secondo per gli uomini e terzo per le donne – spiega Andrea Giovagnoni, presidente SIRM –. Con una stima di 44mila nuove diagnosi nel 2023 e 35.700 decessi nel 2022, è oggi una delle patologie oncologiche più temute. Negli ultimi anni l’incidenza di questo tumore nelle donne è aumentata, complici gli stili di vita scorretti: è infatti evidente la correlazione tra fumo e patologia. In Italia, le Istituzioni (Ministero e regioni) hanno recepito la necessità di uno screening del tumore polmonare e stiamo assistendo a una graduale implementazione della TAC a bassa dose sul territorio, in attesa che il programma venga definitivamente incluso nei Livelli Essenziali di Assistenza».

Moltissimi studi scientifici in tutto il mondo hanno però ormai dimostrato che la Tac spirale (tomografia computerizzata del torace a basso dosaggio) è efficace per scoprire un carcinoma polmonare ai primi stadi, quando è più facile da curare e le speranze di guarigione più elevate. Poiché l’85% dei casi di cancro al polmone è dovuto al tabacco, le raccomandazioni europee suggeriscono l’esecuzione del test ai forti tabagisti (chi ha consumato almeno un pacchetto da 20 sigaretta al giorno per almeno 30 anni) tra i 50 e i 75 anni. Anche su questo fronte l’Italia si è già mossa e nel 2021 è stata istituita la «Rete italiana screening polmonare» (RISP) che ha messo in collegamento e finanziato 18 centri per un programma di prevenzione e monitoraggio di forti fumatori con Tac spirale (ed esistono diversi altri studi pilota aperti nel nostro Paese).

«Coordinato dall’Istituto dei Tumori di Milano, il programma RISP ha l’obiettivo di valutare la capacità di individuare lesioni cancerose e precancerose grazie all’utilizzo della TAC spirale a dosi minime di radiazioni, oggi il metodo radiologico diagnostico più potente a disposizione – chiarisce Giovagnoni -. Per i forti fumatori si avrà anche un inquadramento cardiovascolare e polmonare in presenza di calcificazioni vascolari o di segni di enfisema, flogosi bronchiale o alterazioni interstiziali. Alla luce dei grandi vantaggi della diagnosi precoce su questa patologia, auspichiamo possa diventare realtà il prima possibile».

Tumore alla prostata: Psa e risonanza multiparametrica

«Con più di 41mila nuove diagnosi nel 2023, il cancro della prostata si conferma la neoplasia più frequente nel genere maschile – dice Gianpaolo Carrafiello, presidente del congresso nazionale SIRM–. L’incidenza aumenta con l’età, con un picco dai 50 anni in su. Lo stadio della malattia al momento della diagnosi impatta fortemente sulle opportunità terapeutiche e sulla sopravvivenza. Sulla rapidità di individuazione della malattia incide anche la sua iniziale asintomaticità: per questo sarebbe importante implementare lo screening sulla popolazione a rischio per questa patologia.

La Comunità Europea ha raccomandato a tutti i Paesi di adottare indagini diagnostiche, inizialmente nell’ambito di studi scientifici, come avviene oggi per il polmone, per poter successivamente offrire veri e propri programmi di screening. Oggi l’analisi del PSA (Antigene Prostatico Specifico) è il test più utilizzato per individuare questa neoplasia, ma non è offerto dal Sistema Sanitario Nazionale come percorso organizzato. Le innovazioni tecnologiche in radiologia ci offrono la possibilità di diagnosticare con anticipo la patologia: se i valori del PSA dovessero richiederlo, possiamo prima effettuare una risonanza magnetica multiparametrica, per poi avvalerci della fusion, una tecnica di fusione delle immagini provenienti da differenti metodiche diagnostiche, come la risonanza magnetica e l’ecografia, consentendo di fare la biopsia anche piccole lesioni visibili solo in risonanza magnetica sotto guida ecografica, metodo più rapido, agev